Foffani aspira a representar la lucha obrera como diputada provincial

A paso lento pero seguro, los salteños van camino a renovar sus autoridades con la elección de sus candidatos en las PASO 2019 del próximo 6 de octubre, con una oferta masiva de postulantes. Una de ellos es Cristina Foffani, quien aspira a llegar a la Cámara de Diputados para representar la lucha de los trabajadores contra la crisis.

En su visita a InformateSalta, Foffani resaltó en primer lugar que, pese a estar cerca de las elecciones locales “el Partido Obrero no separa lo que es la campaña electoral de lo que es la lucha cotidiana, por los reclamos de cada uno de estos sectores, nosotros no somos partidarios de las PASO, hemos rechazado este método”.

Del mismo modo, recalcó en que el PO es “un partido nacional, el PO como partido nacional elige tanto su orientación como sus responsables políticos, su dirección nacional, no somos partidos de distrito, ni somos una federación de distintos partidos provinciales”.

Dicho esto, no quedó de lado la interna que se desató entre su espacio y el Frente de Izquierda. “E PO en Salta forma parte de esa centralización, de hecho Claudio Del Plá forma parte del comité central del PO y desenvolvemos esas posiciones políticas, compañeros como Violeta Gil, incluso Jorge Altamira, Marcelo Rama, y otros, se terminaron yendo del partido en función que ellos no reconocen las resoluciones del congreso del PO de este año, y tampoco reconocen la dirección surgida de ese Congreso votada por el 80% de los militantes”. Para dejar todo en claro, Foffani espetó: “La izquierda no utiliza las bancadas como los partidos capitalistas, patronales, en función de intereses personales o de carrerismo político, Altamira lo sabe”.

Elecciones

Con respecto a la carrera electoral, la precandidata a diputada consideró que “cuando los trabajadores nos votan, nos asocian a la realidad, a estos compañeros que somos la representación pública del partido obrero, a todas estas luchas y a la defensa de los intereses de la clase obrera”.

Finalmente, recalcó en la necesidad de que “los trabajadores nos tenemos que organizar para no ser nosotros los patos de la boda y no pagar esta crisis, que ha sido la primera tarea el blindaje del salario, nuestra bancada va a luchar por eso, y lo va a transformar en proyectos legislativos además de defender la organización independiente de los trabajadores, y por otro lado”, concluyó.