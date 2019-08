Peregrinos comienzan a caminar hacia el Señor y la Virgen del Milagro

La fe mueve montañas y también a miles de peregrinos que cada año recorren cientos de kilómetros a pie para reencontrarse con el Señor y la Virgen de Milagro. Con el comienzo de septiembre, los fieles comienzan a ser parte del paisaje de cada camino, cada sendero de la provincia.

Una de las primeras peregrinaciones en salir será la de Profesor Salvador Mazza, hasta allá nos fuimos con Evelia González, quien muy amablemente brindó a InformateSalta un ratito de su tiempo para contarnos cómo se preparan para partir este domingo muy temprano por la mañana.

“Yo siempre admiré a la gente de los Valles, yo cuando iba a ‘milagrear’, iba a la casa de mis padres que vivían en Salta y los esperábamos a los peregrinos, yo dije una vez voy a hacerlo y lo hice, en un principio con gente de Orán, después dije que voy a salir de mi pueblo, porque somos frontera, porque pertenecemos también a Salta, y también acá suceden cosas buenas, como esta, que es maravillosa poder salir de mi pueblo llevando la palabra de nuestro Señor por los pueblos. Es hermoso,” dijo a este medio.

Salvador Mazza comenzó con su peregrinación hace 3 años atrás y partieron tan solo 5 personas, este año suman 25 y a ellos se les irán sumando peregrinos de todas las localidades que les toque atravesar sobre la ruta 34.

“Pasamos por Aguaray, donde hacemos mediodía, se nos suman unos cuantos peregrinos, luego hacemos Piquirenda Fátima, que es una misión, hacemos la primera noche para después llegar al otro día a Tartagal donde se nos suman otros peregrinos y vamos a llegar como 100. Ya en Embarcación se nos sumaría la gente de allí y salimos rumbo a Pichanal, donde haríamos el mediodía y se nos suma la gente que viene de Orán, Hipólito Yrigoyen, Colonia Santa Rosa, salimos todos juntos sobre el Decanato de la Diócesis de Orán, nosotros pertenecemos al Decanato Norte Virgen de la Peña y los demás son del Decanato Mártires del Zenta. Sumados somos más de 600,” expresó.

Evelia subrayó que no vienen solos, sino cargados con muchas intenciones que les encargaron personas de su pueblo pero sobre todo, acompañados por una fe inquebrantable en los Santos Patronos de Salta.

“Vamos caminando, vamos rezando, ellos nos dan la fuerza. Antes de salir, si nos preparamos espiritualmente, físicamente no porque todo pasa por la fe, en creer, uno avanza. El Milagro se ve día a día porque la gente es muy solidaria, la mayor parte pasamos por Jujuy, la gente es muy buena, nos cobija, nos da de todo y llegar ya a Güemes, ya es lo máximo para nosotros. Ya no es cansancio, no hay preparación física que se tenga de por medio,” manifestó.

Esta peregrinación estima llegar el 13 de septiembre a la noche a la capital salteña y podrán verse a cara a cara con el Señor y la Virgen del Milagro el 14, después del mediodía, turno que les otorgó la Catedral Basílica.

“Después nos vamos con la satisfacción de haber cumplido, agradecerle por habernos dado permiso para llegar a sus pies y pedirle volver a regresar y volver. Es una vivencia única, muy bonita,” afirmó.

Varios kilómetros más adelante de Evelia, en Embarcación, se encuentra Ramón Navarro, otro peregrino que adelantó a InformateSalta cómo están viviendo ellos los días previos a su partida hacia la capital salteña.

“Hemos venido trabajando desde mayo, ya como organizarnos para partir a Salta, motivados, con mucha fe, con mucha alegría también. Los embarcacionenses, este es 21º año que estamos participando y seguramente vamos a vivir esta fiesta del Milagro con mucha fe,” contó.

Ellos esperaran a la gente que sale de Pocitos el 1º y a la de Tartagal para luego partir todos juntos el 5 de septiembre. “En Pichanal nos vamos a juntar al mediodía con la gente de Pichanal, Hipólito Yrigoyen y creería que vamos a ser como 450. A Salta vamos a llegar por lo menos como 700,” manifestó.

Para ellos, no es tan importante la preparación física porque es la fe la que los mueve. “La peregrinación nos lleva, nos une, vamos caminando, rezando, con mucho optimismo eso es lo que nos une también, compartiendo esta misma fe y todos creería que hacemos fuerza para llegar a Salta motivados, con mucha fe.”

Sobre los pedidos, Ramón detalló que mayormente son vinculados al tema enfermedades y problemas laborales pero principalmente vienen a pedir por la familia y agradecer por la vida. Además contó que en su parroquia muchos chicos están sufriendo drogadicción y alcoholismo, y ellos serán incluidos en sus intenciones.

El domingo 1º de septiembre saldrá también la peregrinación más larga de todas, la que recorre poco más de 500 kilómetros desde Santa Victoria Oeste. Estiman que este año llegará con aproximadamente 500 personas, las que ingresaran a la Catedral el viernes 13, primer día del Triduo.