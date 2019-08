Una multitud acompañó a Isa en Orán: “Queremos que Salta recupere la dignidad con trabajo”  

Isa manifestó que en su permanente contacto con vecinos de los barrios y villas de la provincia advierte que la principal problemática es la falta de empleo. “Estamos en una situación difícil por la política que llevó adelante el presidente Macri aumentando el desempleo y la inflación, provocando que el 50% de los argentinos esté prácticamente en la pobreza y la indigencia” analizó. “Por eso con nuestro gran equipo proponemos la creación de 22.000 puestos de trabajo pero no en el Estado sino en el sector privado”.

Al llegar a la ciudad de Orán, el vicegobernador y pre candidato a la goernación del Partido Justicialista mantuvo reuniones con sectores sociales e industriales. Por la noche fue recibido por una multitud de vecinos que apoyan su pre candidatura por el Frente de Todos, a quienes agradeció por el masivo acompañamiento y transmitió sus principales propuestas para generar empleo.

“Fui intendente de la ciudad de Salta y cree la Escuela de Artes y Oficios donde muchos que no sabían qué hacer o sabían 'de todo un poco' tuvieron terminalidad educativa primaria y secundaria y pudieron aprender un oficio, conseguir trabajo a través de créditos blandos para poner su emprendimiento que algunos transformaron en PyMEs y dieron trabajo. Queremos llevar eso a toda Salta".

También vamos a industrializar la provincia para que se llenen nuestros parques industriales, que vengan empresas de todos lados a instalarse al departamento de Orán, San Martín, Anta y Rivadavia.

Crearemos un Polo Tecnológico para los más jóvenes, queremos que se instalen empresas de desarrollo de software como lo son Facebook o Google y que se desarrolle la robótica porque tenemos que mirar la Argentina del futuro con miles de jóvenes que nacieron con la tecnología, que andan con un celular en la mano.

Yo vengo de casa de madera y de piso de tierra, he nacido en Colonia Santa Rosa y he visto siempre a mi padre trabajar. Mi madre, enterrada en este cementerio, daba viandas y nosotros con mis hermanos las repartíamos para poder comer cuando mi viejo estaba enfermo. Venimos desde ahí. Sabemos lo que es sufrir, sabemos lo que duele cuando no hay un plato de comida en la mesa. Por eso créanme: voy a dejar mi vida en este cargo de gobernador de la provincia porque estoy seguro de que vamos a tener el acompañamiento masivo de todos los salteños. No somos de aquellos que andan regalando cosas, no somos de aquellos que prometen el oro y el moro y después no cumplen. Somos de aquellos que damos la cara toda la vida.”