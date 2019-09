Atención: Las 10 claves de lo que se puede hacer con el dólar

Cuánto se puede comprar por mes, pasajes al exterior y dólar blue. Qué se puede hacer y que no tras la medidas oficiales.

Tras los anuncios oficiales que implican restricciones a la compra de dólares con un tope de US$ 10.000 mensuales para ahorristas y empresas, aparecieron dudas sobre que pasará con la compra de divisas para atesoramiento, la compra de pasajes al exterior e incluso las compras en el exterior. Aquí, las diez claves de cómo funcionará el mercado del dólar con las nuevas medidas del Gobierno.

Si un ahorrista quiere comprar 200 dólares ¿Tiene que pedir autorización a alguien?

No es necesario porque no supera el límite de US$ 10.000.

¿Se pueden sacar los dólares en billetes de una caja de ahorro?

Si, no hay ninguna limitación. El Gobierno garantiza la liquidez para los ahorristas que compraron dólares.

¿Se pueden comprar dólares en una casa de cambio?

Sí. Rigen las mismas normativas que si se operara en un banco, el límite es de US$ 10.000.

¿Hay restricciones para la compra de pasajes al exterior? ¿Existe algún control?

No existe ningún tipo de restricción y se pueden comprar pasajes como se hace habitualmente.

¿Hay que pedir permisos para la compra en tiendas on line internacionales como Amazon o eBay?

No hace falta ningún tipo de permiso o habilitación. Se puede seguir usando el sistema puerta a puerta.

¿Cómo sabrá el Banco Central que llegué al límite de US$ 10.000 en el mes? ¿Va a haber un registro especial?

Todas las operaciones del mercados de cambio se harán con un boleto de cambio que quedará registrada en el Banco Central. Allí se establecerá el control que pondrá un límite en los US$ 10.000.

¿Existirá un mercado del blue en el que sea más conveniente cambiar como durante el kirchnerismo?

Es una incógnita, pero pueden aparecer mercados secundarios por fuera de la ley que sean más redituables.

¿Todos los bancos abrirán hasta las 17? ¿Durante cuánto tiempo?

El Banco Central habilitó a que todos los bancos del sistema operen hasta las 17 horas durante septiembre.

¿Qué sucede con los que facturan trabajos en el exterior? ¿Se modifica alguna situación?

No hay ningún cambio. El que reciba un pago en dólares lo podrá cambiar en el mercado como cualquier tipo de exportación.

¿Se pagará algún impuestos por las compras en el exterior en dólares?

No hay ningún impuesto estipulado para las compras en el exterior.