Tini Stoessel y Sebastián Yatra repasaron con lujo de detalles su historia de amor

Tini Stoessel y Sebastián Yatra son una de las parejas más queridas del momento y desde hace semanas se anticipa que iban a compartir el living de Susana Giménez. Luego de anunciarlo y generar expectativas en el público, la diva los recibió en su programa. Allí los cantantes fueron entrevistados y juntos repasaron su historia de amor, contaron cuáles son sus planes profesionales y personales a futuro, y hasta se dieron el lujo de cantar un breve fragmento de su nueva canción.

Ante todo y como relata La Nación, Susana les preguntó sobre los primeros pasos en su historia y Tini tomó la palabra. "Nos conocimos hace tres años. Para una primera canción que era para mi disco, Sebastián cantó conmigo, yo tenía 18 o 19 años", dijo. Allí el cantante recordó lo ansioso que estaba cuando sabía que conocería a la estrella pop. "Yo estaba muy nervioso de ir a saludar a Tini. Entonces me fui para Los Ángeles. Para ir al estudio de grabación estaba impecable, pero me dijeron que me pusiera otra cosa, que iba a hacer el ridículo", dijo.

En ese momento, ambos estaban en pareja, pero cuando se vieron por segunda vez, la situación había cambiado. Sebastián contó: "Yo estaba triste y despechado, había pasado algo. Acababa de escribir 'No hay nadie más '". Por su parte, ella replicó: "Sebastián me invitó a ser la actriz de uno de sus videos, y le dije que sí, obvio. Y nos vimos y yo ahí ya había cortado, y creo que en ese momento los dos teníamos una libertad que antes no estaba".

Más adelante, los dos contaron que las colaboraciones profesionales entre ambos no cesaron, y revelaron que pronto estrenarán una nueva pieza interpretada en conjunto, que se llama "Oye". Según dijeron, todo comenzó con una idea de Tini: "Es una canción muy triste. La historia es rara, yo se la mostré a Sebastián cuando grabamos "Cristina", y pensaba que quizá la íbamos a cantar juntos. Y justo está canción conectaba para continuar esta saga de amor". Sobre este tema aún inédito, Yatra explicó: "La canción es para llorar todo el día". Luego, se animaron a cantar solo el principio del tema, porque aún no lo pueden presentar completo.

Sobre la cotidianidad y la distancia que suele separarlos, Tini contó: "Es real que nos encanta estar juntos, pero la distancia te ayuda a valorar a las personas. La distancia tiene algo especial. Lo máximo que estuvimos separados fueron veinte días". Ambos negaron sentir celos de la otra persona.

Con respecto al futuro, y la posibilidad de casamiento, Yatra contó: "Uno en cualquier relación que está compartiendo la vida es porque ve un futuro con esa persona. Es un tema de todos los días". A su vez, Stoessel agregó: "Los dos somos demasiado soñadores. Realmente estamos viviendo mucho el presente y lo que pasa mañana, ya pasará. Yo siempre digo me encantaría ser mamá y casarme". Dicho esto, y luego de cantar juntos, los jóvenes artistas se despidieron de la legión de fans que colmó los límites de capacidad en el estudio de Susana Giménez.