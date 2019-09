"Amo..." Jimena Barón y su ex desde la bañadera hacen delirar ¿Volvieron?

Jimena Barón y Mauro Caiazza anunciaron en sus respectivas redes sociales que habían decidido finalizar la relación que los unía hace un año. La pareja se conoció en los entretelones del "Bailando 2018", edición en la que llegaron a la final y perdieron.

Los fanáticos de la pareja se mostraron conmocionados por la noticia, ya que estaban acostumbrados a ver el día a día en las stories de Instagram y en los comentarios que se dedicaban. "No hay ningún detalle porque son cosas íntimas. Hay amor, respeto y cariño infinito. Nosotros charlamos, hablamos todos los días, y acordamos esto", había indicado la cantante.



Pero nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo y esto quedó a la vista entre Jimena y Mauro. En la red social Instagram no solo dejaron expuesta la buena relación que tienen sino las ganas quizá de darse una segunda oportunidad.

Se desconoce el motivo real de la separación, aunque ellos se lo adjudicaron a la falta de tiempo para dedicarle al amor. Lo cierto es que Jimena posteó este domingo una foto desde la bañadera y su ex le comentó: "Amo silenciarte y que me arroben en los comentarios".

No es la primera foto que se comentan mutuamente abriendo la especulación de una reconciliación. Hace unos días el bailarín compartió una imagen bebiendo desde la terraza: "No me llamen... estoy bebiendo en mi terraza (re que se echaba al abandono)", escribió. Jimena le respondió: "Bien ahí girando la lata para que no se vea la marca si no es canje.

Fuente: Minuto Neuquén