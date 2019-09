Por un antecedente de usurpación violenta, piden impugnar una precandidatura

La Justicia Electoral recibió una presentación de pedido de impugnación de la precandidatura a diputado provincial por el Frente de Todos, Tupac Puggioni. La hizo Max Dahas Rallim, quien lo denunció en 2016 por usurpación del espacio de un jardín maternal en Villa 20 de Febrero.

El denunciante contó a FM Profesional que tenía un contrato de alquiler con el antiguo presidente del Centro Vecinal de 20 de Febrero y cuando Puggioni se hizo cargo del mismo, no lo respetó.

“Cuando vino él, cambió la cerradura del jardín sin previa autorización, nada y encima se quedó con todas las cosas que había que era de la fundación. Lo que quiero es justicia porque el perjuicio ya nos causó,” dijo.

El hecho llegó a manos de la justicia y Puggioni fue hallado culpable de usurpación violenta, él apeló y el Tribunal de Impugnación no le hizo lugar, por lo que su condena quedó firme. No fue preso pero debió pagar 30 mil pesos.

“Yo al enterarme el día viernes que el señor este es precandidato, acudí a la Justicia Electoral buscando impugnar porque me parecía raro que la justicia no tenga datos de los candidatos que están condenados. Le hice saber de esta condena y espero que el pedido sea favorable y no permitan que participe una persona que tenga posibilidad de ir a la Cámara de Diputados de la provincia, donde se realizan las leyes, que este señor no cumple,” expresó.

Finalmente, el hombre pidió también al espacio político por el pretende participar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas, Obligatorias (PASO) provinciales del 6 de octubre, que tome las medidas correspondientes.