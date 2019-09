Se robaron la “Bici-bliblioteca”, dejando a su dueño sin movilidad y sin trabajo

Parte de la vida cotidiana de la ciudad de Salta se había vuelto la bici-biblioteca, también conocida como “la bici con techo”, una bicicleta que se la podía ver por las peatonales del centro, por el parque San Martín o por la UNSa, vendiendo los libros que transportaba en un armazón especial. Tristemente, días atrás la robaron.

En diálogo con Somos Salta, Víctor Hugo, su propietario, comentó los detalles: “Me robaron la bicicleta que uso para trabajar todos los días, me dejaron inmovilizado, no tengo cómo trasladar el peso de los libros, era el único medio que tenía”.

El robo tuvo lugar el pasado 29 de agosto en horas de la mañana, en B° Castañares, donde Víctor alquila una vivienda. Luego que malvivientes le sustrajeron su medio de vida, comenzó a pedir ayudar por Facebook para que la gente pudiera estar alerta si ven su medio de transporte y trabajo.

“Estuve difundiendo por el Facebook las fotos de la bicicleta, el lugar donde fue robada, recibí mensajes de la gente pero todavía nadie sabe quién pudo haber sido, tengo sospechas por la gente de la zona, es un lugar complicado donde vivo”, indicó.

Desde el año 2014, Víctor Hugo había adaptado su bici con una estructura especial para poder llevar sus libros por la ciudad para venderlos. “Por el momento, estoy buscando la manera de trasladarlos”, concluyó en su tristeza.