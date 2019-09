La Catedral se prepara para el inicio de la novena, más de 50 mil peregrinos llegarán este año

Cientos de fieles se acercan diariamente a la Catedral Basílica para contemplar las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, considerados como los patronos de Salta por la comunidad católica. Rezar y participar de las numerosas misas que se celebran en este tiempo de fe tan especial son algunas de las actividades que comparten en el templo los devotos, a la espera de que comience la novena el seis de septiembre. Se espera que este año lleguen 53 mil peregrinos desde distintos puntos del interior antes de la procesión del 15 de septiembre.

Daniel Ochoa, vicario cooperador de la Catedral, explicó que se incrementó el número de misas. “Tenemos nueve por día, con la asistencia de mucha gente. Dentro del santuario, ya empezamos a sentir el clima del Milagro desde la entronización de las imágenes del Señor y la Virgen, hace casi dos semanas”, sostuvo.

Hoy es el último día de visita a la Catedral para docentes y alumnos de escuelas que quieran asistir a misas antes de que comience la novena. Las peregrinaciones escolares habían comenzado el 24 de julio pasado.







La novena, el viernes

Este viernes se inicia la novena, a las 6.30 de la mañana. Las puertas de la Catedral estarán abiertas para los que quieran rezar en grupo y habrá misas cada hora. “En algunos horarios específicos se darán misas con el rezo de la novena. En otros habrá solo oraciones, según el programa estipulado para los nueve días”, puntualizó Ochoa.

El jueves una peregrinación de policías llegará a la Catedral a las 8. “Vendrán antes de la novena porque luego están abocados al servicio. Lo hacen como un acto de fe”, precisó.

El vicario cooperador de la Catedral manifestó: “Las peregrinaciones, sobre todo las que están mas lejanas, ya partieron desde sus lugares de origen ayer. El cronograma de llegada está marcado por una estructura que se viene trabajando desde hace algunos años”.

El 12 de septiembre llegan los fieles que vienen a caballo; el 13 los que vienen en bicicleta y el 14 los que caminan desde el interior. Este orden facilita la organización del operativo de seguridad y del acceso a la ciudad.

Hasta ayer se había anotado a unas 53.000 personas que participarán de la tradición de peregrinar hacia Salta en los días previos a la procesión del Milagro. “Las inscripciones siguen abiertas, es decir, los peregrinos se siguen registrando en la página lo que no significa que el peregrino que no se registre no pueda llegar. Este registro es para el operativo de seguridad”, indicó Ochoa.

“El año pasado llegaron a la Catedral 160 peregrinaciones que estaban registradas pero también muchas que no lo estaban y se las recibió de igual manera. Para este año se espera la misma cantidad de peregrinaciones. Las expectativas siempre van a ser buenas, incluso quizá sean más”, finalizó el religioso.