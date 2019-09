Jimena Barón cuestionada por tener tantas parejas

Jimena Barón confirmó la separación de Mauro Caiazza, el bailarín con el que salió durante un año.

"La realidad es que yo estoy sola de nuevo y es una decisión que tomamos con Mauro también. Estoy bastante sensible, no hay ningún detalle porque son cosas íntimas. Pero hay un amor, un respeto y un cariño infinito y charlamos todos los días y sé que él está por subir un video y acordamos esto", contó la cantante y actriz desde sus redes.

Esta mañana, tras despertar Jimena publicó una foto sexy, sin corpiño y con un short rojo en la cama, "Les posaré a ustedes mi ropa interior nueva pues a quién sino", escribió la artista.

Entonces, un seguidor aprovechó para dejarle un comentario criticándola.

El usuario le consultó cómo hace para presentarle tanto novios distintos a su hijo. "No te hagas la bo... si dicen que ya andas con otro. Y el cajeta de Mauro todo deprimido .. sos una mina que no podes separar el laburo con el amor y terminas hiriendo a quien de verdad te quieren. Con Delpo también hiciste lo mismo ninguna por... te viene bien. La fama te estalla el mate y vos te amas tanto que no pensas en tu alrededor. Ah dice una amiga como haces para presentarle un novio nuevo a tu hijo cada vez que te toca hacerte la novia? Xq ella todavía no puede presentarle a su novio de hace 1 año a su hija. Dato ; mucha cobra que se cobra bla bla pero cuando te enamores de verdad ya vas a estar vieja bye", escribió el seguidor.

Jimena, como siempre, no dejó pasar esta maliciosa pregunta y le respondió: "Ustedes nada saben de ningún tipo con el que estuve, ni por que se terminaron las relaciones, me da hasta ternura sus conjeturas. Decile a tu amiga que se vaya comprando un block de 340 hojas, páginas con renglones para anotar el nombre de todos los que me voy a comer a partir de anteayer al día que me muera, vieja, muy muy vieja".