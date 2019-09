A días del juicio, el ex intendente de Güemes se defiende y niega abuso de autoridad

A 2 días de enfrentar un juicio por un supuesto hecho de abuso de autoridad contra la jueza de Faltas, Débora Rodríguez, ocurrido en septiembre de 2015, Daniel Segura, ex intendente de Güemes y precandidato a diputado provincial, en diálogo con InformateSalta, aseguró que solamente le pidió una junta médica para evaluar si estaba en condiciones de reintegrarse en el cargo.

Segura explicó que la denunciante solicitó una licencia médica de 15 días, motivo por el cual, tal como lo establece el reglamento, a los 5 días designó a un abogado en su reemplazo para cubrir su temporal ausencia, situación que no cayó bien a Ramírez, quien se presentó de manera sorpresiva a tomar posesión del cargo sin el alta correspondiente. “Yo procedí de acuerdo a lo que tenía que hacer como intendente”, enfatizó.

El ex jefe comunal insistió en que nunca la destituyó porque no está en sus facultades. “Solamente le pedí que traiga a través de una junta médica su alta, yo entiendo que no hubo abuso de autoridad, cuando estemos en el juicio, esto saldrá seguramente, y con resultados entiendo yo favorables para nosotros, y esto va a quedar claro para la sociedad, la gente de Güemes sabe lo que pasó, quien es esta gente”, disparó.

También cuestionó duramente la ética y la moral de denunciante, a quien acusó de ‘perdonar’ una multa al esposo de la actual intendenta Alejandra Fernández. “Creo que no estuvo a la altura de la circunstancia, buscó su continuidad perdonando una multa, yo la llamé en ese momento, y le dije que en esas condiciones, ningún güemense iba a querer pagar las multas”, contó.

Por último, resaltó también que hasta el momento ni él ni su representante legal fueron notificados sobre el inicio de las audiencias de debate. “La verdad que desconozco si hay juicio o no hay, no me notificaron, me parece tan raro que a mi no me llegue nada, y los medios tengan esa información. Yo siempre estuve a derecho, y cada vez que la justicia me llamó, estuve presente”, finalizó.