Grande se pone en manos de la gente para la interna por la intendencia

Tras el cierre de presentación de listas, Salta se prepara para volver a las urnas, en este caso para elegir a sus candidatos en las PASO que competirán para renovar las autoridades gubernativas y legislativas en la provincia. Uno de los anotados es el diputado nacional Martín Grande, quien irá a internas para llegar a la intendencia capitalina.

La redacción de InformateSalta recibió la visita de Grande, quien desde el primer momento se puso en manos de la gente de cara a la interna con Matías Posadas, Bettina Romero y Vitín Lamberto. “No sé qué me hace diferente a ellos, eso lo sabe la gente, tengo una trayectoria de 35 años y todo el mundo me conoce, sabe quién soy; la gente decidirá si soy o no diferente, si me va a elegir o no”, espetó.

Así se mostró entusiasta para las elecciones. “Estoy expuesto al público, a los ciudadanos de Salta y contento de que la interna sea exigente, que sean buenos competidores, que miden bien en las encuestas”.

Idas y venidas

Sobre su viejo acompañamiento a Alfredo Olmedo, dl cual se alejó del espacio de Gustavo Sáenz, el diputado nacional analizó: “estábamos todos juntos y ahora Alfredo se nos fue, por eso yo estoy con Gustavo; que la gente dirima entre estos dos dirigentes la candidatura a gobernador”, planteó.

Con respecto al alejamiento a último momento de David Leiva al Frente de Todos, Grande no le tomó mucha importancia: “Con David hablé horas antes de su decisión, él era candidato a diputado provincial por nosotros, no sé por qué cambió después pero lo respeto, él sabrá por qué lo hizo”.

En cuanto a su acompañamiento al Gobierno de la Nación y las críticas al macrismo, el precandidato espetó: “Cada uno lleva su propia mochila y cruz (…), estoy convencido que Macri es buen presidente, no está vencido y eso se verá en octubre; estoy convencido de que no está bien que si uno considera que son buenas épocas se quedan, o si son malas me voy (…), yo estoy contento de ser coherente con mis decisiones”.