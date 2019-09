Día del Inmigrante: “Las primeras familias llegaron con fe, esperanza y ganas de trabajar”

Hoy se conmemora el día del inmigrante y la Unión Sirio Libanesa encabezará numerosas actividades recordando a aquellas primeras familia que llegaron a Salta en 1880, Lila José, doctora en Filosofía, presentará una investigación que realizó sobre la inmigración árabe en la ciudad a fines del siglo XIX y principios del XX.

En diálogo con InformateSalta explicó que el trabajo realizado “tiene un valor afectivo para mí, he tenido la dicha de conocer a mis abuelos y tenerlos muchos años, creo que me transmitieron un mensaje, la inquietud de investigar sobre la inmigración árabe en Salta y por eso realicé entrevistas y con todas las vivencias obtenidas armamos este trabajo primero con dos colegas de la UNSa luego yo la reformulé y fue publicado en el libro de los 100 años de la Iglesia Ortodóxa, siempre la voy adornando y mi eje es hablar de la fe, la esperanza, el trabajo con que vinieron e hicieron un aporte cultural tan importante”.







Lila dejó un mensaje claro e inspirador: “No me guste hablar ni de aporte, ni de fusión porque creo que no es solamente una fusión en ninguno de los sentidos de la palabra sino que las nuevas generaciones somos argentinos con raíces árabes que en este país de la diversidad cultural estamos siguiendo con nuestro trabajo, cuidado y aporte”.

La cita para todos los interesados en conocer un poco más acerca de la inmigración árabe en Salta es mañana, jueves 5 de septiembre, a las 17 en la Unión Sirio Libanesa.