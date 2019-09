La polémica frase del periodista Joaquín Morales Solá contra las mucamas: lo destrozaron

El periodista Joaquín Morales Sola pronunció una polémica frase al realizar su clásica editorial en Desde el llano, el programa que conduce en TN, con la que estigmatizó a las trabajadoras domésticas, choferes particulares y taxistas.

Cuando el periodista analizaba las dos medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri para tratar de apaliar la crisis socioeconómica y la devaluación del peso en estos últimos días (el “reperfilamiento” de la deuda pública y el nuevo control de capitales para frenar la compra de dólares), dio su punto de vista de por qué, en un futuro cercano, será mejor tener billetes de la divisa estadounidense en cuentas bancarias que en la intimidad del hogar, sumado al contexto del miedo de una gran parte de la población a que se instaure en el país un nueva medida de restricción de extracción de dinero similar al ‘Corralito’ que rigió desde el 3 de diciembre de 2001 -por decisión del por aquel entonces presidente Fernando de la Rúa- hasta el 2 de diciembre de 2002.

“Los que no tenían cajas de seguridad, las mujeres metían los dólares en la cartera y los hombres en el bolsillo. Eso en un país que no se caracteriza por tener una seguridad perfecta. Es decir que preferían correr el riesgo de que les roben en la calle a tenerlos en el banco y que quizás no los vuelvan a ver más. Yo en ese caso les digo que el banco se queda con los dólares pero te puede dar un bono a cinco años, los ladrones no te los van a devolver nunca. Si esto se mantiene, yo creo que dentro de algún tiempo muchos argentinos van a decir que es preferible tener los dólares en una caja de ahorro que tenerlos en algún lugar escondido de la casa y que algún día alguien se entere,una mucama o algo, un chofer, un taxista, lo que fuere, lo distribuyen y que terminen en manos de un ladrón”, sostuvo el columnista de Todo Noticias y La Nación.

A raíz de sus declaraciones, Morales Solá fue duramente criticado en las redes, y varios usuarios lo tildaron de ser poseedor de prejuicios hacia los trabajadores que él nombró, dejando entrever que son más propensos a cometer hechos delictivos. /Exitoína