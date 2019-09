Mega proyecto hotelero de Tres Cerritos: Según Foffani, el terreno es del Estado

Si bien la concejal Cristina Foffani no pertenece a la Comisión de Obras Públicas, aseguró que en el lugar no se pueden realizar construcciones ya que la zona está protegida por la ley de bosques. Vinculó al proyecto con el turismo religioso que se desarrolla en el “Cerro de la Virgen”.

Sin brindar detalles precisos, la concejal Cristina Foffani criticó el mega proyecto hotelero de Tres Cerritos que busca ser aprobado en el Concejo Deliberante para poder iniciar con las obras en el lugar.

“No estoy en la Comisión de Obras Públicas porque no me lo permitieron, porque por ahí pasan todos los negocios como en la Comisión de Medio Ambiente. El principal problema es cuál es el objetivo de este nuevo negocio inmobiliario. En primer lugar, esta zona no podría ser utilizada por el mega proyecto turístico como está planteada con una enorme cantidad de construcciones porque efectivamente modificaría el ecosistema”, señaló Foffani por FM Aries.







La concejal aseguró que la zona está protegida por la Ley Nacional de Protección de Bosques como la ley provincial: “En la recategrozación de ambas leyes, la zona está clasificada con la zonificación amarilla. El lugar tiene algunos momentos de degradación porque hay actividad humana en la zona, la actividad económica es menor, por lo que, no se ha modificado sustancialmente el ecosistema. Es un área no urbanizable, estos son terrenos del Estado”.

De acuerdo a lo que los desarrolladores del proyecto manifestaron en InformateSalta y explicaron en la comisión ampliada que se desarrolló la semana pasada en el Concejo Deliberante, el terreno es privado y están trabajando con estudios ambientales desde el 2016. Aseguran que se cumplieron con todas las normativas vigentes, se realizaron todos los estudios de impacto ambiental y que el complejo responderá a la modalidad eco friendly.

Foffani insistió en que “no se podría realizar una actividad económica que permita la extracción de madera. Mantillo o plataforma vegetal. No se puede realizar una actividad que tenga mucha actividad humana en donde se construyan edificios. Si se puede hacer una actividad que tenga una recuperación permanente del ecosistema”.

De acuerdo a lo manifestado por la edil, la zona no tiene estructura para semejante infraestructura habitacional. “Va a tener mayor demanda de luz, agua, cloacas, tendría que tener una acción por parte del Estado que realice todas esas instalaciones”. Además lo vinculó al negocio del turismo religioso que se desarrolla en el “Cerro de la Virgen”.