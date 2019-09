Pide tarjetas de cumpleaños para su hijo, de 13 años, quien le dijo: “Ya he tenido suficiente vida”

El joven, de Bolton, tiene una condición cutánea agonizante y limitante de la vida. Al nacer, sus padres no tenían idea de si llegaría a la adolescencia.

Una madre británica desconsolada está pidiendo tarjetas de cumpleaños para su hijo, quien le dijo: "Ya he tenido suficiente vida".

Rhys cumplirá 14 años el 21 de septiembre, pero su madre, Tanya Williams, teme perder la esperanza.

El joven, de Bolton, tiene una condición cutánea agonizante y limitante de la vida. Al nacer, sus padres no tenían idea de si llegaría a la adolescencia.

Ahora está confinado en una silla de ruedas debido a la epidermólisis ampollosa severa, que produce ampollas en la piel, llagas e incluso ha causado que sus dedos se fusionen.

Rhys dice que desea "que una mariposa venga y se lo lleve" y su madre devastada está desesperada por demostrarle que tiene algo por lo que luchar.

La Sra. Williams dijo: "En los últimos meses, ha dicho que ha tenido suficiente vida". "Ha tenido suficiente dolor con las llagas. Solo quiere darse por vencido, ya no quiere pelear. ¿Qué haces como mamá?"

Ahora está pidiendo que se envíen tarjetas a Rhys con la esperanza de demostrarle que la gente se preocupa.

Ella agregó: "Es un niño tan feliz la mayor parte del tiempo, pero recientemente es difícil tratar de comunicarse con él". "No creo que pueda pelear mucho más, su vida depende de esto".

"La vida de Rhys gira en torno a la escuela, Xbox, dormir, repetir." "No quiere ir de compras porque no le gusta la forma en que la gente lo mira". "No quiero que sufra más, pero todavía quiero que esté aquí".

La familia ha hecho llamamientos similares antes, reuniendo tarjetas de Navidad de los residentes de Bolton para decorar la casa y animar a Rhys.

La Sra. Williams dijo: "Cada tarjeta que recibió, las abrió con tanta alegría."

"Volvía a casa de la escuela y veía estas tarjetas de Navidad."

"Consiguió cientos a la vez. Le demostró que todavía necesita pelear, que hay personas allá afuera que se preocupan y lo aman".

"Ojalá pueda hacerle ver que no todo es malo".