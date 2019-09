Castillo advierte contradicciones en el municipio por el mega proyecto hotelero de Tres Cerritos

La semana pasada los concejales recibieron a los desarrolladores del proyecto “Tres Cerritos Village”, quienes expusieron los avances en estudios ambientales que se desarrollaron en la zona donde buscan instalar el complejo turístico eco friendly.

Si bien el grupo desarrollador asegura que el proyecto se ajusta a todas las normas vigentes, desde la secretaría de Obras Públicas aseguran que en el lugar no se puede desarrollar ninguna urbanización ya que sería un área protegida por la ley de bosques y no sería factible ninguna excepción.

" No deben tomar decisiones apresuradas ya que hay inconsistencias en las evaluaciones de la Secretaría de Ambiente y falta un largo camino de análisis sobre la propuesta".

“Hubo una contradicción entre la Secretaria de Ambiente porque la subsecretaria hizo observaciones y no fueron tenidas en cuenta al determinar el certificado ambiental. El próximo jueves está citado el secretario de Ambiente de la provincia para que me diga que si el sector de ladera , que según la sub secretaria está pintada de amarillo, es competencia de la provincia o por estar dentro del perímetro urbano no tiene nada que ver, para ver si se aplica la ley de bosques o no”, señaló.

Castillo indicó que se invitará al secretario de Recursos Hídricos de la Provincia para que informe si el proyecto es inviable o no. “Recién estamos conociendo el expediente, es un debate, falta mucho camino. Tenemos que ser prudentes y no tomar decisiones en contra de los intereses de nadie. El próximo jueves están invitados todos para que hagamos todas las preguntas sobre proyecto".