Charlotte reveló cuánto gasta por mes para vivir en Buenos Aires

Aunque muchos haters siguen criticándola por exhibir constantemente sus bienes materiales en las redes sociales, Charlotte Caniggia continúa mostrándose sin filtro y no está dispuesta a bajar su perfil. De hecho, en diálogo con la revista Caras, se animó a develar cuántos ¡dólares! gasta por mes, ahora que vive en Buenos Aires.

"¿En qué gasta el dinero?", le preguntaron. Y sincera, Charlotte detalló: "Estoy ahorrando. Gasto en comida, en mis tratamientos estéticos, en carteras y zapatos. Pero lo que sobra lo ahorro, también en dólares".

Y cuando le consultaron si gasta más de 100.000 pesos mensuales, la participante del Bailando, rápidamente, indagó: "¿Cuánto es eso en dólares?".

Luego de que le explicaron que serían 1.700 dólares, Charlotte reveló que usa casi el doble. "¿Tres mil dólares?", le preguntaron. Y ella se sinceró: "Sí, aunque hay meses que gasto menos. No soy de ahorrar, me la gasto toda en bolud... Me compro zapatos, carteras y maquillajes".