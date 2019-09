Myriam Hernández: “Las canciones no son de uno, son del público”

La cantante romántica más importante del continente arribó en la jornada de ayer a nuestra ciudad ante la presentación de su nuevo tour “Soy Mujer”, donde interpreta lo mejor de su impresionante trayectoria.

El concierto de esta noche reunirá sus más grandes éxitos: “Ay amor”, “El hombre que yo amo”, “Herida”, “Se me fue”, “Huele a peligro”, “Mío”, “Tonto”, “Mañana”, “He vuelto por ti” y “Peligroso amor”, entre muchos otros.

Rodeada de periodistas, Myriam brindó detalles acerca de esta visita, que la encuentra con un show renovado, con nuevos arreglos, nuevas visuales y una nueva selección de canciones. “Las canciones no son de uno, son del público. No hay una clave para la permanencia, es mi amor por el público, mi afán por estar siempre evolucionando y entregando lo mejor de mí”, explicó.

“Uno puede hacer guiños musicales sin cambiar de estilo, pero hay que escuchar a la gente, estar en contacto con ellos”

Refiriéndose a su éxito a lo largo de más de 30 años, la cantante chilena reflexiona: “En la vida hay que ser consecuente con tus ideas, con lo que piensas. Uno no puede cantar lo que no siente, si no pertenece a lo que realmente es parte de mi vida. Soy una mujer romántica, apasionada, que cree en el amor y la familia, eso me gusta transmitirlo dentro y fuera de los shows", dijo.

Myriam se ha transformado en la cantante chilena más famosa y con más éxitos en la historia de la música romántica a nivel internacional. La trascendencia de su carrera está avalada por sus millones de discos vendidos, sus múltiples reconocimientos y premios internacionales, sus más de 30 canciones en los rankings y los miles de fans que la siguen a través de plataformas digitales. Ante esto, la cantante chilena opina: "la clave es tomar buenas decisiones. Siempre he manejado mi carrera en favor de mi familia, de mi gente".

En torno al nombre que eligió para su tour, explicó: "Tengo una deuda con mi género porque son ellas las que me hacen saber sentir que soy su voz, quise alzar mi voz por ellas para hablar de la violencia psicológica, física, a no quedarse atrás, a luchar por el feminismo, luchar por nuestros derechos. Quiero incitarlas a que se cuiden, se respeten, se empoderen. Un tour precioso para cantar clásicos que la gente espera y quiere escuchar. Nuevas visuales, arreglos".

La gira “Soy Mujer” la llevará por Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Estará acompañada de un staff de más de 26 personas, entre músicos, coros, técnicos de sonido, iluminación, visuales, montaje y producción, entre otros.

Una imperdible oportunidad para acompañar a la artista chilena más famosa de todos los tiempos, que con su inigualable voz y estilo, hará vibrar a sus seguidores con todos sus clásicos.