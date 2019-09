Mónica Juárez quiere ser la voz del “lado B” de Salta en Diputados

Tras acompañar a Matías Posadas en el lanzamiento de su precandidatura a intendente, Mónica Juárez, precandidata a diputada provincial por Todos x Salta, conversó con InformateSalta y manifestó que su idea es poder llegar a la Legislatura como la voz del “lado B” de Salta.

Sobre el acto de lanzamiento de Matías Posadas a Intendente, indicó que como una mujer nueva en la política, fue muy emocionante ver el entusiasmo de todos los salteños que se acercaron a manifestarles su apoyo en la Sociedad Española.

“En los comienzos de Tribu Urbana yo siempre preguntaba que político había ayudado, quienes habían estado y me pasaba con Gustavo que él tenía la generosidad, inclusive cuando había dejado de ser senador, de encontrarme con historias donde él había estado presente. Eso ya me habla de una calidez humana que es distinta. En la política yo creo que es parte de lo que quiero aportar. Esto de no tomar decisiones solamente con la computadora sino entendiendo las historias de cada vecino. Eso ya me daba un panorama diferente,” recordó.

Con Posadas, subrayó que coincide en sus acciones como político y algunos proyectos que presentó. “Coincidimos, con el tema de los más jóvenes. Además, es una persona muy preparada y se ha preparado un montón no durante 6 meses sino durante mucho tiempo para hoy ser nuestro candidato a intendente y el que deseo realmente que sea el intendente de Salta,” afirmó.

La periodista y precandidata aseguró que hoy en día es imposible legislar no pensando en las mujeres. “Yo soy sostén de familia, yo sé perfectamente muchas de las necesidades que tenemos, no solamente porque lo vivo, sino porque entiendo que en cada barrio hay mucha vulnerabilidad con las que somos sostén de familia. Nosotras batallamos por esa igualdad de género. Yo decía no quiero ni adelante ni atrás, nos quiero pares a los hombres".

"Creo que estamos en un momento histórico para las mujeres y quiero ser una gran referente de estos tiempos ” expresó.

En este sentido, dijo que no solo decidió involucrarse en política para figurar en un cartel gigante en épocas de elecciones sino para tratar de llevar soluciones a los barrios y a las personas que conoció durante los 20 años que estuvo en televisión. “Mi convicción fue pasar del reclamo del café, del enojo, de la impotencia a pasar de cambiar de herramienta para poder magnificar las pequeñas o grandes cosas que ya venía haciendo. Yo quiero ser la voz de esa gente, la voz del lado B de Salta en la Cámara de Diputados. “

Finalmente, adelantó que trabajará en pos de las pequeñas y medianas empresas salteñas (PyMEs). “Yo tengo mi empresa audiovisual hace varios años, se que hay que pagar muchos impuestos, se perfectamente lo que es tener empleados, mirarlos a los ojos, sentirlos familia y por ahí querer dar más respuestas a lo que necesitan ellos y también más respuestas a los bolsillos de los que somos generadores de empleo. Esos son mis tres tips a trabajar porque entiendo que son respuestas inmediatas las que necesitamos,” concluyó.