Pussetto explica porqué abandonó a Olmedo: “Fue terminar un ciclo y cambiar de rumbo”

Este jueves, se conoció que la concejal por Salta Somos Todos, Nora Pussetto, abandonó el espacio de Alfredo Olmedo en el Concejo Deliberante. Además, renunció a la precandidatura a concejal en cuarto término por este mismo espacio.

“He renunciado al a precandidatura como concejal y formé un monobloque que se llama Salta Avanza, porque he decidido no ir por una candidatura y trabajar con el equipo del área social de Gustavo Sáenz y ayudar desde ahí que es lo que siempre me gusto…” dijo la edil a InformateSalta.

Descartó salir enojada o decepcionada del Frente Olmedo Gobernador. “Para nada estoy enojada, estoy super agradecida. Olmedo estaba en el interior, me tuve que comunicar a través de un audio. Estoy super agradecida de toda la experiencia de vida, lo mismo me dijo él" agregó

"Fue terminar un ciclo y cambiar de rumbo como siempre pasa en la vida” dijo Nora Pussetto.

Explicó que dimensionó que su trabajo en el área social del Ejecutivo Municipal podría ser importante que buscar la renovación de su banca. “Hable con Gustavo y a él le intereso, y cuando hablamos le dije que quería trabajar de forma directa con la gente, me dijo área social y bienvenida. He decidido que ahí es donde quiero estar” concluyó.