Chau cobardes: ahora podrás leer los WhatsApp eliminados

"Este mensaje ha sido eliminado" es la frase que más bronca y curiosidad despierta cuando usamos WhatsApp. El mensajero permite eliminar cualquier contenido que enviemos dentro de cierto periodo de tiempo pero deja esa marca. Más de una vez hemos abierto WhatsApp sólo para ver un mensaje y luego descubrir que ya no está allí.

Para evitar esa sensación de frustración, una aplicación se asegura que podamos conocer qué nos habían enviado antes de que la otra persona decidiera borrarlo.

La app se llama WAMR y es la que permite ver los mensajes eliminados de WhatsApp. Funciona en Android y para instalarla simplemente hay que descargarla de la Play Store de forma gratuita.

WAMR tiene un funcionamiento simple. La app pregunta con qué otra aplicación deseas utilizarla -además de WhatsApp se puede utilizar con mensajeros como Telegram o Instagram- y después de autorizarla, comienza a hacer una copia de los mensajes.

Cuando uno de esos mensajes fue enviado y luego borrado, la aplicación enviará una notificación avisando y permitirá ver el texto, foto o video que haya sido eliminado.

Es así de simple aunque requiere ciertas condiciones para funcionar en forma óptima. Por ejemplo, las notificaciones tienen que estar activas tanto en WAMR como en WhatsApp, ya que la app hace copia de eso.

No funcionará, en cambio, si mientras estamos chateando nos envían un mensaje que aparece y luego borran porque no apareció en las notificaciones. Tampoco funciona con usuarios o grupos que tengamos silenciados y la razón es la misma: si no aparece una notificación con un mensaje, WAMR no podrá hacer una copia.

Fuera de estas circunstancias, la app hace su trabajo sin invadirnos y con eficiencia para satisfacer la curiosidad del usuario que quiere saber qué le han enviado y luego borraron.