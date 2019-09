¡Increíble! viven en un barrio privado de lujo pero estaban colgados de la luz

Edenor realizó ayer un operativo de rutina en el country La Lomada, en Pilar, en el que detectó 19 conexiones ilegales en casas particulares y una en un espacio común. Realizaron denuncias penales y una administrativa por la que reclaman $1,2 millones en deudas atrasadas.

La Lomada es un conocido country de ese partido de la zona norte del Gran Buenos Aires, ubicado en el kilómetro 45 de la Panamericana. Allí vivieron y viven famosos y funcionarios. La lectura de los nombres involucrados en este caso no arroja ningún apellido conocido, confiaron fuentes de la investigación, "pero eso no significa nada, la línea puede estar a nombre de cualquier persona, puede alquilar, etc.", se explicó.

Allí, por ejemplo, vivió Claudio Uberti, ex director ejecutivo del estratégico Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) durante el kirchnerismo.

"Fue un operativo de rutina, pero fuimos a ese country porque había reclamos por baja tensión. Buscando los motivos nos encontramos con un caso visual de fraude; cuando llegamos a los 10 nos dimos cuenta de lo difícil del tema y se hizo un operativo para confirmar todo. Es un tema muy complejo que requiere de escribanos y policía. Duró más de 10 horas", detallaron fuentes de Edenor.

"El robo de energía es un delito de acción pública porque se manipula la red y tiene penas de hasta 6 años de prisión. Hay temas de seguridad involucrados muy serios. El monto puede parecer chico o grande, pero es lo que regulatoriamente se puede reclamar hacia atrás", aseguraron desde la empresa.

Edenor tambiévexplicó que "los enganches clandestinos" provocan picos de tensión y afectan la calidad del servicio de zonas muy amplias.

En su página web, La Lomada se define como "un sitio elegido". "Está rodeada de todo lo que se necesita para vivir bien, con el nivel que usted espera: excelentes colegios e instituciones educativas, los más grandes shoppings e hipermercados, importantes centros de entretenimiento, restaurantes e instituciones de atención médica de primer nivel".

Infobae se comunicó con el country, pero prefirieron no hacer comentarios sobre las denuncias, sólo aseguraron que aún no fueron notificados. La causa la tramita la Unidad Fiscal de investigación Nº 2 de Pilar.