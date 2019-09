Romina Richi habló de sus 3 hijas frutos de distintas relaciones

De larga trayectoria artística, Romina Richi (40) logró mantener bajo reserva las cuestiones vinculada a sus tres hijas, frutos de distintas historias de amor. Valentina Gutiérrez (21) es la hija que tuvo con el director de cine Máximo Gutiérrez, Margarita Páez (15), con el músico y cantante Fito Páez, y Bethania (3), la más pequeña, junto al DJ y productor de música brasileño Walter Abud.

Sin embargo, la inclinación artística de las dos mayores, sumado a sus conocidos padres, hicieron que sus nombres no pase inadvertidos.

"Valentina está estudiando con el maestro Norman Briski, está siguiendo el camino de la madre. Me gusta y me da orgullo. Todavía dudo y le digo: ’¿Estás segura?’. Porque puede ser muy duro. Valentina ya hizo una película, hace muchos años, conmigo e hizo una película con el padre, que escribe y dirige. También hizo una obra de teatro por su cuenta. A mí ella me encanta, ¡tiene una frescura! Es una nueva generación. Ella me pide muchos consejos y yo soy bastante brava con que estudie, con que lea. Me da bola, pero tiene su frescura en la actuación. Tiene nuevas maneras", dijo Romina en Flor de Tarde por Ciudad Magazine, dejando asomar los intereses de su hija mayor.

Luego dio detalles de la hija que tuvo con Fito Paéz: "Margarita tiene 15 años y toca el piano de una manera que no se puede creer. También actúa, así que estoy jodida, yo quería que sean médicas o abogadas ja ja. El padre de Margarita, Fito, apoya todo lo que ella desee, y yo también, por supuesto".

Atento a sus palabras y remarcando el hecho de tener tres hijas de distintos hombres, Mariano Caprarola, señaló: "Has tenido tres hermosos maridos". Y la actriz, que actualmente trabaja en la obra Brujas, asintió: "La verdad es que son hermosos padres y apoyamos lo que ellas quieran".

Respecto a su última y pequeña niña, Richi se atrevió a avizorar que Bethania la sorprenderá con sus elecciones profesionales. "Bethania me parece que me va a sorprender por otro lado. Ella tiene familia de médicos, por ahí con ella consigo que una me salga médica. Capaz, en el fondo, yo hubiera querido ser médica y quiero que ellas sean lo que no logré. Por ahí en algún momento lo estudie...".