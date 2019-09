FM 20 de febrero: Primera emisora salteña en recibir su licencia con el Plan de Regularización de Radios

En el marco del Plan de Regularización de Radios, Enacom oficializó la entrega de nuevas licencias a emisoras de FM. Dicho grupo de radiodifusoras operan en diferentes provincias del país. Entre ellas, la primera emisora salteña en lograr los requisitos para su regularización mediante esta metodología fue FM 20 de febrero, del periodista Pablo Alejandro Pandolfi, que emite en el 101.5 del dial con Radio 10 como señal distintiva.

El acto celebrado en la Ciudad de Buenos Aires estuvo encabezado por la Presidenta del ente, Silvana Giudici, quien expresó: “Durante la gestión de estos permisos, jamás se miró la línea editorial o preferencia política. No creemos en una política destinada solamente a los medios comerciales ni de los grandes centros urbanos. Creemos que el bien cultural que representan cada uno de ustedes como emisores, formadores de opinión y reflejo de la cultura local es lo que hace grande a la radiodifusión argentina”.



De esta forma Pandolfi, pudo coronar el esfuerzo de más de 30 años de gestiones, iniciado por sus padres, quienes no llegaron con vida para disfrutar este momento: el de ser la primera emisora de FM en Salta adjudicada por el ENACOM.

FM 20 de febrero dentro de la historia de la radiofonía salteña

Corría el año 1989 cuando el locutor y pionero en Salta, Oscar René Pandolfi, abría las puertas de Caseros 650. Una puerta angosta conectaba a la escalera que conducía a la planta alta del edificio. Allí comenzó a tomar forma aquel proyecto familiar que emprendía el viejo Pandolfi junto a su mujer.

Abocados de antemano a gestar prósperamente una agencia de publicidad líder de ventas en radio y televisión, los primeros pasos de la naciente FM se vieron acompañados con todos aquellos clientes y amigos que sabían del profesionalismo y marca registrada que imprimía la voz de Oscar Pandolfi en cada anuncio. Fueron muchas las empresas que la eligieron desde el primer día, como así también muchos fueron los interesados en formar parte de este ambicioso proyecto.



Con los años la radio siguió su curso y actualmente es Pablo Pandolfi, el mayor de los hijos de Oscar, quien mantiene vivo el proyecto de sus padres.

En el medio, en los medios, son innumerables los profesionales que pasaron o se iniciaron en los estudios de la 20 de febrero y que se vieron conmovidos por el logro de la adjudicación de esta licencia. Entre ellos rescatamos algunas voces:

Josefina Chavez Díaz: “Yo empecé a trabajar con Pablo en 1995, en esa época los veía a Oscar y Biru, no sabía que ya habían iniciado con esos trámites. Este logro que les llega hoy tremendamente meritorio porque habla de un proyecto claro. Lo empezó Oscar, lo siguió su mujer, luego su hijo, eso habla de la prolijidad con la que trabajan. Estoy muy contenta por Pablo, por toda la familia, los he visto trabajar incansablemente, sosteniendo un proyecto que hoy no es fácil. Pablo nunca claudicó. Estoy contenta y orgullosa de estar en la radio, que hayan pasado décadas habla de la seriedad de la familia y del proyecto y al suceder esto después de tanto tiempo es mucho más valioso. Largamente merecido.”





A ellos seguramente se le suman otros tantos que compartieron este camino. De esta forma, la que fue la segunda radio en emitirse en la provincia es la primera en lograr su licencia mediante la metodología propuesta desde el ENACOM, revalorizando aquel proyecto que se inició hace 30 años y del que se desprenden grandes emociones y recuerdos para quienes hicieron, hacen, escucharon y escuchan la 101.5 del dial.