Preocupación de empresarios del transporte por el precio del gasoil

En medio de un contexto de difícil situación económica y de un dólar poco estable, las Cámaras Empresarias del Transporte manifestaron a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de Nación, su preocupación por el precio del gasoil. Si bien el gobierno nacional anunció el congelamiento en el precio de los combustibles por 90 días, la medida no alcanza a los combustibles a granel, adquiridos por las empresas.

En Salta, el gerente de La Veloz del Norte, Daniel Arena, difundió un comunicado sobre la situación, que reza lo siguiente:

“Es una situación preocupante debido a que el gobierno ha tomado una decisión sin analizar todas las aristas que implica el gobierno dadas la presión de las petroleras cuando congeló el precio de los combustibles líquidos ha cedido a la presión de que liberaban los precios de los combustibles a granel, nosotros compramos combustible a granel porque es imposible que nuestros colectivos vayan a nuestras estaciones de servicio a cargar gasoil y los comprobamos a la petrolera que lo descargan en nuestros galpones y cargamos nuestras unidades para salgan a transportar a nuestros pasajeros.

"En los últimos cinco días hemos empezado a recibir aumentos del 25% en los precios que veníamos pagando generándose una situación bastante absurda que es que el gasoil puesto en estación de servicio es más barato que el gasoil que compramos a granel."

Esta situación se ha planteado a nivel nacional al ministro de Transporte y desafortunadamente fue una presentación de las Cuatro Cámaras de transporte y hasta el momento no hemos recibido respuesta debido a eso estamos planteando a los medios de comunicación nuestra preocupación porque esta situación debería ser conversada para buscar una salida que no signifique un impacto negativo en los precios de los pasajes porque si lo que se busca que no sufra el bolsillo de los consumidores aumentando los combustible indirectamente lo van a sufrir si tenemos que tomar la medida ingrata en los pasajes.

No es tan directo porque el gasoil es una parte importante de nuestra estructura de costos pero no el 100% estamos tratando de hacer es evitar a toda costa el aumento de pasajes porque los bolsillos de nuestro pasajero son soportan más ajustes.

Nosotros venimos haciendo esfuerzos para tratar de que nos acomodemos nuestras estructura de costos a precios que no pueden aumentarse y a transporte o pasajes que no se venden porque la situación económica hace que se consuma menos entonces este esfuerzo que estamos haciendo se nos ve bastante complicados si nos siguen afectando insumos tan importantes como el gasoil.

A nosotros el aumento del dólar nos afecta de manera directa, porque todas nuestras unidades son unidades que compramos en dólares porque todos los insumos de repuestos están en dólares, nos costó mucho trabajo hasta conseguir repuestos porque las empresas al no tener precio dólar de referencia no estaban entregando en algunos casos por la buena relación con la veloz los hemos conseguido pero sin precio. Este incremento del precio dólar impacto en el costo de nuestros insumos principal que son las unidades y los repuestos y contar con los combustibles que ahora tienen otro ajuste por lo tanto gran parte de la estructura de costo han tenido un incremento muy importantes.

Sensibilizando que la situación del transporte de media y larga distancia no soportan más este tipo de política pedimos que tomen las medidas del caso y al menos nos escuchen para buscar alternativas que nos permitan seguir operando, creemos que es un sector para la dinámica de la vida de la gente en la argentina, transportarnos el 80% de los pasajeros en a través de medios terrestres donde llegamos nosotros no llega otro medio tienen que tener presentes que el transporte automotor a distancia al llegar a 1600 localidades y los aviones llegan a 33 hay lugares que si un colectivo no pasa queda aislado de todo de gente que llega de mercadería o encomiendas que alguien manda a ese lugar es una situación complicada que ya se vivió en el país con medidas cuando en los años 90 se empezó a atacar el transporte ferrocarril y quedamos hoy pensando en que el ferrocarril un recurso importantísimo para la competitividad y la conexión entre pueblos se perdió y termina siendo un pueblo fantasma salvo que a veces algún colectivos, no queremos que esto vuelva a ocurrir.”