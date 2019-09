La jueza de Faltas de Güemes niega cualquier trato de favor a políticos

Luego que el ex intendente de la localidad la acusara de perdonar una multa al esposo de la actual jefa comunal, señaló que “actuó como correspondía porque merecía la eximición”. Dijo que “intentan desacreditarla”.

Luego que el ex intendente de Güemes Daniel Segura acusara a la Jueza de Faltas de la Municipalidad Débora Ramírez de ‘perdonar’ una multa al esposo de la actual intendenta Alejandra Fernández, la funcionaria, en diálogo con InformateSalta, explicó que no existió ningún trato de favor puesto que la multa merecía la eximición ya que contaba con los comprobantes del seguro correspondiente.

En ese marco, señaló que actuó como con cualquier otro expediente. “La aseguradora presentó la documentación que acreditaba que tenían el seguro vigente y se hizo la eximición que correspondía, no hubo absolutamente ninguna otra cuestión en el medio, si hubiera sido al día de hoy, yo debería actuar de la misma forma”, comentó.

Por el contrario, detalló que fue justamente Segura quien pretendía que ella obrara de manera irregular. “Me llamó muy enojado diciendo que le había perdonado una infracción a la persona que más odiaba en el municipio, y yo le explique que tengo que actuar igual con todos, no puedo ni perjudicar porque es un enemigo del intendente ni tampoco puedo favorecer y eso está en el expediente correspondiente”.

Abuso de autoridad

En el marco del juicio seguido contra el ex intendente por abuso de autoridad, la funcionaria insistió en que fue reemplazada arbitrariamente por Segura, quien aprovechó un pedido de licencia médica para desplazarla. “Yo presenté un certificado médico por una perdida de un embarazo y el mismo día decide reemplazarme, no es verdad que era temporal porque el reemplazo temporal no implica cambio de cerraduras, cambio de personal y amenazas”, sostuvo.







Además indicó que no tuvo ningún tipo de derecho de defensa. “Nunca hubo un procedimiento administrativo respecto a eso, el directamente sin tener facultad para remover a un Juez de Faltas se creyó con autoridad suficiente como para emitir una resolución en la cual me reemplaza por el Subsecretario de Gobierno”.

Ramírez explicó también que Segura hizo caso omiso a la resolución del Juzgado Contencioso y Administrativo que ordenaba su restitución, dictada el 17 de noviembre de 2015. “Él se negó a restituirme, y cuando asumió la nueva intendente cumplió con la medida cautelar”

Por último, insistió en que el ex intendente no tenía las facultades para removerla del cargo. “Solamente se puede remover al juez de Falta mediante un juicio político y con intervención del Concejo Deliberante, que nunca intervino, claramente hubo un abuso de poder”.