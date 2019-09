Sáenz visitó Rosario de Lerma

Sáenz remarcó la necesidad de realizar las obras necesarias para que los rosarinos no sufran las consecuencias de las inundaciones.

Acompañado por miles de vecinos, el precandidato a gobernador por el frente “Salta tiene futuro”, Gustavo Sáenz, recorrió distintos barrios de Rosario de Lerma, visitó 3 merenderos y compartió con una multitud un festival de música.

En el marco de sus recorridas por el interior provincial para interiorizarse sobre la realidad de cada rincón de la provincia, Gustavo Sáenz llegó la tarde del viernes hasta Rosario de Lerma, donde recorrió las calles de la ciudad junto a los precandidatos a diputado, Ignacio Jarsún; a intendentes Sara Geréz y Juan Gutiérrez; concejales, y a más de mil personas.



Durante su visita, Sáenz conversó con los vecinos del lugar y les aseguró: “Rosario de Lerma tiene serios problemas de inundaciones. Como hicimos en Capital, realizaremos las obras necesarias para que los rosarinos no sufran las consecuencias de las lluvias. Con amor y trabajo vamos a construir una Salta distinta. Rosario de Lerma tiene futuro”.

Más tarde, y en conferencia de prensa, el precandidato dijo que “recorrer el interior es encontrarse con la calidez de la gente, y que eso da mucha fuerza y esperanzas, pero también una gran responsabilidad, porque en los ojos de ellos todavía se ve tristeza, desilusión y desesperanza por tantas propuestas no cumplidas, por tantos sueños no cumplidos por los distintos gobiernos que fueron pasando y no solucionaron los problemas de la gente. Hemos conformado un frente buscando las cosas que nos unen y dejamos la lógica amigo /enemigo, la de la grieta que separa y lastima, vamos a ser a nivel nacional el ejemplo de que se puede trabajar juntos, independientemente de dónde vengamos, porque lo importante es hacia dónde vamos. Y nosotros hoy vamos hacia una Salta distinta, hacia una nueva Salta, donde los políticos entiendan que los enemigos son los enemigos de la gente, son la pobreza, la desocupación, la falta de oportunidades para los jóvenes, la falta de salud, de educación, de trabajo”.

Por su parte, Ignacio Jarsún, actual intendente de Rosario de Lerma y precandidato a diputado del frente “Salta tiene futuro”, sostuvo: “Me pone muy contento que podamos trabajar en un proyecto que lleve a Salta al lugar donde se merece estar. Vengo acompañando a Gustavo hace mucho tiempo. Es un orgullo poder haber caminado las calles de nuestra ciudad con un candidato que sé que tiene una sensibilidad social distinta de la que estamos acostumbrados a ver en política, pero que fundamentalmente tiene una gran capacidad de gestión. Esta es la combinación perfecta para mi de lo que tiene que tener un político. Él hizo en Salta lo que no hizo nada y en muy poco tiempo”.

Además, Sáenz visitó 3 merenderos en barrio San Jorge: Luz de Esperanza, donde asisten más de 100 chicos; Granito de Amor, al que acuden 190 niños; y Cielo Abierto, que alimenta a unos 90. Todos ellos se sustentan gracias a la solidaridad de los vecinos y tienen menos de un año de existencia.

Por la noche, y para finalizar la jornada, Sáenz junto a una multitud compartieron un festival de música.