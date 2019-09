Murió el cantante español Camilo Sesto

El cantante español Camilo Sesto falleció este sábado a los 72 años de edad. Fue a través de redes sociales que dio a conocer la noticia, sin dar detalles sobre la causa de su muerte.



"Queridos amigos & amigas. Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar. Descanse en paz", fue el mensaje compartido a través de las redes sociales del artista.

Lourdes Orenlas, madre del hijo de Camilo Sesto, confirmó el fallecimiento del cantante español quien sostuvo una estrecha relación musical con México.



Ornelas informó que Camilo Blanes, mejor conocido como Camilo Sesto, falleció en España, sin embargo, dijo desconocer los detalles de la muerte del intérprete de "Jamás", "Perdóname" y "El amor de mi vida", entre otros éxitos.

Señaló que la noticia la tomó por sorpresa, pues se encontraba en un centro comercial de la Ciudad de México cuando fue avisada por el contador del artista, Cristóbal Hueto; "cuando me lo dijo no podía creerlo, me tomó desprevenida la noticia".

Destacó que al momento el hijo de ambos desconocía lo sucedido y no sabía cómo decirle lo ocurrido al cantante de 72 años de edad, con quien Camilo Jr. llevaba una estrecha relación.

Ornelas, quien desde hace años se encontraba distanciada del intérprete, lamentó profundamente la pérdida, al agregar que la música se viste de luto una vez más con esta muerte tan inesperada.

Señaló que posiblemente acompañe a Camilo a los servicios funerarios del intérprete que tendrán lugar en España. "Las causas exactas de su muerte no las conozco, pero creo que fue un poco también del hígado, hay que recordar que en el 2001 lo trasplantaron y salió bien en aquel entonces", comentó.

"Sabíamos que estaba delicado de salud pero no imaginamos que terminaría así, con su fallecimiento", apuntó Ornelas al recalcar que se va una gran figura de la música internacional.

"Me duele lo que pasó con Camilo y mañana (domingo) podríamos tomar un vuelo a España", dijo Lourdes Ornelas, al señalar que a últimas fechas el intérprete también tenía problemas en los riñones.

En julio pasado el cantante -cuyo nombre real era Camilo Blanes Cortés- había sido hospitalizado por cálculos renales y fuertes dolores en la zona lumbar.

En declaraciones a la cadena estatal española (TVE), el representante del cantante, Eduardo Guervós, explicó que el estado de salud del artista se encontraba "muy deteriorado" a causa de estas complicaciones renales.

"Consiguió ser uno de los artistas más queridos y universales", destacó Pedro Sánchez, jefe del gobierno español.

Una vida de fama internacional

Nació en la localidad española de Alcoy, en la provincia mediterránea de Alicante, el 16 de septiembre de 1946. Realizó estudios de Bellas Artes y formó parte del grupo "Los Dayson". Con 18 años se trasladó a Madrid y participó en el popular concurso de Televisión Española "Salto a la Fama".

Su lanzamiento internacional fue en 1974 con "Ayúdame" y "Quieres ser mi amante", dos sencillos con los que consiguió los primeros puestos en las listas de España e Iberoamérica.





Camilo Sesto durane los premios La Musa en el auditorio James L. Knight Center en Miami, Florida (EE.UU.), el 19 de octubre de 2017. EFE/Giorgio Viera

Camilo fue el primer cantante español que consiguió un disco de platino, en 1979 por la venta de más de trece millones de discos. Ese mismo año grabó "Camilo".

En 1980 creó su décimo disco "Amaneciendo" y un año después cantó en el Madison Square Garden, de Nueva York, donde obtuvo un gran éxito.

Además de con Lourdes Ornellas, madre de su hijo, Camilo tuvo dos romances conocidos, uno con la modelo norteamericana Denise Brown (1980) y otro con la miss puertorriqueña Lizette Rodríguez (1983).