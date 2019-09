La historia secreta de las albinas que donan su pelo para las extensiones de Susana Giménez

La leyenda del "pelo de albinas" para mantener la larga y legendaria cabellera de Susana Giménez, la diva número uno de la Argentina, ha sido tema de conversación en los reportajes que históricamente ha dado su peinador de toda la vida, Miguel Romano. "Le hago las extensiones con pelo de albinas", dijo. El estilista supo confesar en su momento que el pelo para su clienta más vip procedía de un símil natural de chicas albinas que dejaban el suyo para que luego se realizaran dichas "cortinas" de cabello.

Con el tiempo aquello se relativizó un poco, porque a ella no le gustó mucho en su momento que se contara públicamente aquel secreto. Su rubio es único y ha marcado su estilo, su carrera, es tendencia en el país e internacionalmente y una marca registrada en su persona. Sólo en una oportunidad, en 1990, Susana se cortó el pelo para su ciclo Hola Susana al pasar a Canal 9, pero no le gustó nada cómo daba en cámara. "Me hace vieja", dijo en su época, casada por aquel entonces con el polista Huberto Roviralta, de quien años después se separaría en medio de un escándalo.

Exceptuando aquella oportunidad que duró solo semanas, la larga cabellera rubia de la diva es su sello personal y nunca cambiará. Miguelito Romano -coiffeur de las máximas estrellas argentinas, como Graciela Borges, Nacha Guevara y la propia Susana– se encarga de preparar sus extensiones, las cuales renueva cada pocas semanas. Para ello la diva va a su maison en el barrio de Palermo o el estilista se acerca hasta su casa, y por supuesto todos los domingos a Telefe, previo a la salida al aire de su programa de televisión.



Pero la historia de las albinas que prestan su pelo para las cortinas de extensiones de Susana volvió a aparecer esta semana, y fue la propia hija de Romano, Paola, quien maneja la peluquería de su padre, la que confirmó aquella vieja leyenda que en su momento el estilista confesó y que después de un reto de la diva, relativizó públicamente.

Paola Romano dio una nota a propósito de su amistad de años con Mariana Nannis, porque el tema de estos días estuvo relacionado principalmente al conflictivo divorcio de ésta y Claudio Paul Cannigia, con cruce de declaraciones entre ambos y la aparición -a pedido de ella- de algunas amigas suyas para defenderla en los medios. Una de ellas fue justamente la hija de Miguel, quien en el reportaje que dio en Confrontados sobre este tema, fue consultada por el pelo de Susana Giménez y la cuestión de "las albinas".

"Papá siempre está preparando pelo para Susana; estaba mezclándole los pelos para unas extensiones hoy mismo -afirmó Paola Romano-, e hizo referencia a la procedencia del pelo natural con el que se prepara-. Las albinas vienen, hace un año la última vez. Se dejan crecer el pelo hasta la cintura. Son chicas albinas que las traen los papás para que se corten el pelo, porque lo tienen largo".



Miguel Romano, el estilista de Susana Giménez.

De este modo la verdadera dueña de la maison donde su padre es figura principal y su madre también trabaja allí, ratificó la vieja historia que una vez contó el propio Cóndor: "Una vez que le cortamos el pelo a las albinas, hasta que les vuelve a crecer, pasa mucho tiempo. Se les hace un corte garzón, o sea, que se utiliza la mayor cantidad de pelo. El pelo a Susana le dura mucho, porque se le hacen tratamientos en esas extensiones. Nosotros ponemos el mejor pelo. En general son chicas albinas de entre 10 y 14 años que las traen los papás", detalló la hija del estilista de las estrellas.

Susana, quien en 2020 se dedicará especialmente a supervisar la escritura, casting y rodaje de la serie sobre su vida, planea hacer especiales televisivos viajando a visitar figuras internacionales, aunque como siempre existe la posibilidad de que la empresa Viacom la tiente -como este año- de hacer su ciclo clásico de los domingos.



Miguel Romano junto a Susana Giménez.