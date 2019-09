Zapata salió al cruce de Estrada: "El cementerio está lleno de imprescindibles"

El contador y precandidato a diputado provincial por el frente Olmedo Gobernador, Carlos Zapata, cuestionó al ex ministro de Economía de la provincia y actual precandidato a vicegobernador por el Frente de Todos, Emiliano Estrada, quien aseguró que en la provincia y por la crisis nacional, no hay tiempo para una transición de equipos económicos.

En Día de Miércoles, Estrada había dicho que por la crisis que vive la Argentina "hay que evitar improvisaciones y ante una situación de tal magnitud, Salta no puede darse el lujo de una transición de seis meses"... Salta no soportaría una transición de seis meses para que un nuevo equipo pueda saber dónde está parado.

Esta en obvia alusión a que lo mejor que le podría pasar a Salta es votar por la continuidad que en este caso, representa su figura dentro de la fórmula con Sergio Leavy.



El enojo de Zapata

Quien salió al cruce de esas declaraciones fue Carlos Zapata, quien al margen de su candidatura, podría ser el Ministro de Economía de Alfredo Olmedo en caso de ser gobernador de Salta.

En “Hablemos de Política", Zapata aseguró que hay un grave problema y es que se incrementó el gasto corriente en forma sustancial, algo que sostiene es “inelástico”.

En este sentido explicó que muy pocas partidas son las que se pueden revisar, ya que la de personal no se puede tocar, ni mucho menos las de salud, seguridad y educación, solo quedaría hacer una revisión exhaustiva de la partida de servicios no personales.

En referencia a Estrada, Zapata aseguró que le llamaron la atención las declaraciones de que “solo ellos” pueden manejar la economía de Salta y expresó: “Les recuerdo a estos funcionarios que no hay imprescindibles, el cementerio está lleno de imprescindibles, lo que hace un hombre lo puede hacer otro”.

Además calificó las declaraciones del ex ministro y candidato a vicegobernador, como “mensajes apocalípticos y mentiras” porque la economía puede ser llevada con especialistas que tengan acceso a la información y disponibilidad de datos y agregó, “alguien que no supo entender todo, quizás lo considere algo complejo, pero la gente formada no tiene problemas”.