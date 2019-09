Sin Vueltas con Dante Bernacki: “Ojalá que la política crezca en dignidad”

Las elecciones en Salta en este 2019 tienen un tinte especial. La campaña electoral provincial y nacional se encuentra atravesada por las festividades del Señor y la Virgen del Milagro. En consecuencia, los candidatos eligieron posponer durante estos días sus actividades proselitistas. El Vicario General de Arquidiócesis de Salta, Dante Bernacki habló en Sin Vueltas de InformateSalta.

La política, la mejor de las artes

Dante Bernacki citó a Aristóteles, quien consideraba que la política era la mejor de todas las artes para explicar el papel fundamental que deben cumplir los dirigentes políticos. “Yo creo que la responsabilidad está en el servicio social. Muchas veces uno ve en el ámbito político como se presentan a candidatos y la pregunta que me queda es esta: ¿busco servir al pueblo o servirme del pueblo? Muchas veces nos queda ese sabor amargo de pensar la política como una especie de empresa personal”.

En este marco, Bernacki pidió en Sin Vueltas de InformateSalta que este Milagro, “la política crezca en dignidad, de promesas incumplidas la gente está cansada, y es triste cuando la gente descree de la mejor de todas las artes”. Así también, bregó por una democracia madura y sana con oportunidad para todos y solo para algunos. “Ojalá que podamos superar esta situación tan dolorosa en esta Argentina”.

El Milagro, un tiempo de reflexión

“Creo que el Milagro para todos es un remanso de paz dentro de los problemas que todos vivimos. Si hay algo que uno puede aprender, sobre todo de la cuestión de las peregrinaciones, es un soltarse de la seguridad de todos los días para ponerse en las manos de Dios y la Divina Providencia” indicó el Vicario General de la Arquidiócesis de Salta.

Además, hizo hincapié en que el más pobre es el que sabe compartir, por lo que, deben ser nuestros ejemplos a seguir. “En estos tiempos difíciles creo que todos necesitamos de todos. La gente más simple, más sencilla, hablo de la gente de los mineros de la Puna, si hay algo que me han enseñado, es el sentido de la fe en nuestras vidas. Con la fuerza de la esperanza y apoyándonos los unos a los otros podemos enfrentar y salir delante de estos problemas que estamos viviendo” agregó en Sin Vueltas de InformateSalta.







Mirar al otro en tiempos de crisis

Por último, Dante Bernacki expresó que no debemos desconocernos, especialmente al que tenemos a nuestro lado.

“Estos tiempos de crisis tienen que ver con la violencia cotidiana en el trato con los demás, la agresión y no hay nada más terrible para la relación con los hermanos que esto, aquellos que nos divide. Ojalá que delante del Señor y la Virgen del Milagro hagamos ese pacto de fidelidad. No solamente con ellos sino con el que tengo al lado, el prójimo me necesita y yo también necesito de mi prójimo” concluyó en Sin Vueltas de InformateSalta.