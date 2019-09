Desapareció una nena y sospechan que se la podría haber llevado un primo

Se trata de Elizabeth de los Ángeles Tula, de 11 años, oriunda de Salvador Mazza. Su madre asegura que el joven, de 21 años, la subió a su moto y se la llevó. “Él no la quería como prima sino como novia,” dijo la mujer a InformateSalta.

Todo Salvador Mazza busca a Elizabeth de los Ángeles Tula, una nena de 11 años, de la que no se sabe nada desde el pasado sábado por la tarde. Elda, su mamá, cree que en un descuido un primo, de 21 años, la subió a su moto y se la llevó.

La mujer, en diálogo con InformateSalta, contó que ella estaba lavando ropa en una finca, ubicada cerca del barrio El Jardín de esa localidad, en compañía de la menor, cuando la perdió de vista. “El muchacho, me la fue a sacar, me la robó a mí. Mi hijo me contó que se la llevó en la moto,” dijo a este medio.

Al parecer, el joven, sobrino del padre de la menor, quien hace poco se habría enterado que es su hija, quería mantener una relación sentimental con la nena. “Él no la quería reconocer como prima, la quería como novia. Yo pienso que el muchacho intentó querer violarla. Ya hace dos días que no sabemos nada,” indicó.

Elizabeth es de contextura delgada, mide alrededor de 1.40, es trigueña y es la primera vez que desaparece de esta manera. Se ruega cualquier información comunicarla al Sistema de Emergencias 911 a o al número de la madre 3873 571314 (Elda).