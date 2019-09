Volvían de Jujuy a Salta y una luz en la ruta los dejó con la boca abierta

Como pudieron, lograron sacar algunas fotos, que compartieron con InformateSalta, sin que puedan explicar qué era. Dicen, que estaba fija en un punto, y como el aeropuerto jujeño está más o menos cerca, pensaron podría tratarse de un avión. Pero lo raro es que de a ratos se hacía muy intensa y en otros más suave.



La luz estuvo en el mismo punto del horizonte, fija, a lo largo de muchos kilómetros de su recorrido. Comparada con las otras estrellas era mucho más intensa, hasta que en un momento dado desapareció. "Si hubiese sido un avión no desaparece, sigue una trayectoria, pero no. De repente estaba ahí, muy intensa y luego de 4 o 5 minutos no estaba más, se esfumó", dijeron. No quiero decir que sea un Ovni, pero no sabría decir qué era. Cuando llegamos a Güemes paramos a cargar nafta y otros que estaban ahí conversaban sobre lo mismo con el vendedor. Fue muy raro".