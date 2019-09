Con Lona ausente, hoy se leerán los alegatos en su contra

La audiencia se realizará en el Salón de Grandes Juicios donde familiares de Miguel Ragone, y miembros de organizaciones de derechos humanos presenciarán ese acto esperando que el ex juez Federal reciba una condena ejemplificadora.

Hoy, tras años de espera, el fiscal Carlos Amad expondrá sus alegatos contra el ex juez Federal, Ricardo Lona, acusado de prevaricato, omisión de persecución penal y encubrimiento de los responsables del secuestro y desaparición del ex gobernador, Miguel Ragone, el asesinato de Santiago Catalino Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez Leal.

Hoy Lona no estará presente en la audiencia que se realizará en el Salón de Grandes Juicios, donde sí estarán familiares del ex gobernador y miembros de organizaciones de Derechos Humanos. Trascendió que el fiscal pedirá una pena de 15 años. La argumentación parte de la suma de las penas por los delitos de omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes y de encubrimiento.

Esta operación llevaría la pena a 5 años de prisión, aunque fuentes judiciales indicaron que ese número, según el planteo que haga el fiscal, podría elevarse aún más, si es que se aplica el criterio de que el objeto de juicio son tres hechos: el crimen de Ragone, el de Arredes y el ataque a Martínez Leal.







Para ello, el fiscal realizará una pormenorizada presentación de todas las pruebas, tanto las ventiladas en el juicio, como las que fueron incorporadas la semana pasada. Dado que se trata de un voluminoso cúmulo de piezas procesales, el alegato podría extenderse más de la cuenta.

Recriminación

La principal recriminación hacia el juez gira en torno a la inacción del mismo al momento de buscar a los asesinos de Ragone y las otras víctimas, lo que sucedió por el término de diez años, entre el 11 de marzo de 1976 y el 17 de noviembre de 1986, cuando Lona se excusó por enemistad manifiesta con uno de los sospechosos.







Al respecto, la fiscalía hará pesar algunos testimonios brindados en el juicio, entre ellos los del ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, el ex senador provincial, Manuel Canto, la ex jueza Martha Sofía Poma, el abogado, Andrés Juan Martinelli y otros ex detenidos políticos que estuvieron bajo la órbita del juez acusado.

El contexto político de aquellos años, tanto a nivel provincial como nacional, tampoco serán ajenos a la valoración que desarrollará el fiscal, quien también centrará su argumentación en la figura del ex gobernador Ragone y en antecedentes de juicios seguidos a jueces federales, algunos de ellos con condena.