Susana Urrestarazu trató de mentiroso y cobarde a Suriani

Luego que el diputado y precandidato a intendente por el Frente “Olmedo Gobernador”, Andrés Suriani, manifestara que el espacio de Gustavo Sáenz le cerró las puertas, Susana Urrestarazu, precandidata a concejal del Partido Conservador Popular, en el programa 7PM de FM Pacífico, salió al cruce y aseguró que “sus palabras no son ciertas”.

En la oportunidad, explicó que a Suriani se le ofreció ser candidato a intendente pero no aceptó porque no estaba dispuesto a competir en Primarias. “No es que no fue recibido, sino que fue invitado y él no quiso medirse dentro del PRO con Martín Grande, entonces se le ofreció el partido FE, pero tampoco aceptó”, expresó.

Susana Urrestarazu







En ese sentido, consideró que el actual diputado y ex concejal “no se animó” a competir y por esa razón se fue con el empresario sojero Alfredo Olmedo, “para ser candidato hay que ser valiente, yo puedo dar fe que estuvo hablando y no aceptó las condiciones y por eso salió, pero mal puede decir que no fue recibido”, comentó.

Por último, criticó a los que buscan utilizar la lucha por las dos vidas para obtener votos. “Yo claramente milito por la vida, pero yo no lucro con este tema, me parece que hay personas o candidatos que han salido por convicción en su momento, pero después han visto una veta política”, finalizó.