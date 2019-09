Graciela Alfano confesó que vio a Fede Bal en pleno acto sexual: "Estaba muy..."

Tras ver la nota en la que Fede Bal finalmente confirmó su ruptura de Bianca Iovenitti, Graciela Alfano sorprendió a todos en Los Ángeles de la Mañana al revelar una anécdota tremenda con el hijo de Carmen Barbieri como protagonista.

Cuando Ángel de Brito le preguntó si Fede le parecía un “tipo sexy”, Graciela respondió: “Bueno, voy a contar una historia. Yo lo vi en acción. Él no vio que yo estaba...”.

Entre carcajadas sus compañeros le preguntaron si había visto a Fede teniendo sexo y Alfano reconoció: “Lo vi con una persona”.

“¿Te pareció sexy?”, quiso saber Ángel. Y Graciela detalló: “Fue un momento muy raro... Siempre la cargo a Carmen y le digo que vi algo del hijo que ella no vio. Ella me pregunta si hicimos algo, pero yo no hice nada con Fede”.

Sobre las circunstancias en que vio a Fede intimando, contó: “No abrí una puerta, fue en un espacio… Como cuando Beto Casella me vio a mí”; haciendo referencia a que recientemente el conductor de Bendita dijo que vio a Graciela con un famoso teniendo sexo mientras hacían una producción de tapa para revista Gente, publicó Ciudad Magazine.

“Yo lo vi muy activo. Estaba activo”, concluyó Alfano sobre la “performance” de Fede.