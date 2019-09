Bullying a Sol Pérez en noche de gala: "me pusieron remolacha..."

Sol Pérez pasó más de un mal momento en la entrega de los Martín Fierro al cable. Primero la panelista de “Involucrados”, América, sufrió un accidente hot cuando -mientras mostraba su vestido, Fabián Medina Flores se lo levantó y dejó ver su ropa interior.

Luego, en medio de la comida le hicieron una maldad imperdonable por parte de alguien que estaba sentado a su alrededor. La modelo contó que el plato de entrada llevaba remolacha, ella no comió la verdura porque no le gusta y la dejó. Entonces, aprovechó el corte para ir a hacer notas. Al volver se sentó y cuando volvió a pararse descubrió que alguien le había dejado en su asiento sobras de remolacha, haciendo que se manche su vestido.

A la izquierda el vestido de la influencer española en el que se inspiró la panelista y a la derecha cómo le quedó.

Sol Pérez se indignó con lo sucedido: “Estaba lleno de remolacha, parecía que me había venido”, dijo la panelista indicando que parecía una mancha de sangre. Y reclamó que no puede creer que haya gente que pueda hacer algo. "Lo hicieron para que diga que era un sucia, que no me había puesto nada", sostuvo Sol.

La mancha que le dejaron en el vestido.



Para su vestido, Sol se inspiró en uno de la influencer española Jessica Goicochea, que vió en una entrega de premios. La panelista se lo mandó a hacer a unas diseñadoras rosarinas que se lo dejaron igualito.