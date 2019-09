Isabel Macedo y la postal más tierna con su hija: “Sus siestas que nunca voy a olvidar”

Isabel Macedo reapareció en Instagram con una postal muy tierna con su hija Isabelita.

Disfrutando de la tarde, la actriz compartió un lindo momento con la nena y escribió un posteo que generó dulzura entre sus seguidores.

“Las siestas que ella jamás olvidara junto a su mamá”, “Divina compañía. A disfrutar de esos momentos que son impagables”, “Ay no, son muy lindas ❤️❤️ te lo mereces tanto!! Disfruten juntas 🙌”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

La última aparición de Isabel Macedo en la televisión fue en el programa, “Debo Decir“, conducido por el periodista Luis Novaresio.

Allí, la actriz se refirió a su maternidad: “En un momento pensé que ya no iba a tener (hijos) y apareció ella toda espectacular. Es divina, como si supiera a que familia vino porque siempre está lista, preparada, se lleva bien con todos, entiende todo”.

Por otro lado, consultada por el instante político que protagoniza su esposo, el gobernador Juan Manuel Urtubey, Macedo sostuvo: “Me duele un montón que la gente diga cualquier cosa sin conocerme. Elijo aferrarme a lo que siento de verdad, como quién soy”, destacó.

Y aclaró al respecto: “Obviamente que todo el mundo puede ser cualquier cosa y yo también podría putear cuando me putean pero elijo no hacerlo. No me gusta opinar sobre lo que no sé. Toco de oído. No estoy formada y me pone mal cuando veo gente opinando y no sabe”.

“Me violenta, no me gusta, pienso que hay gente que se prepara, que estudia, que está años de su vida preparándose para opinar sobre temas. No me gustan los opinólogos”, agregó la artista.