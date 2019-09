Topless por dos: La foto más que osada de Barby Silenzi

Barby Silenzi compartió días pasados una postal tomada en Salta, la cual estuvo al límite de la censura en Instagram. En la imagen está en toples y sólo vestida con una colorida bombacha. Tras recibir 140.000 "me gusta" y miles de comentarios que halagaban su físico y su belleza, la participante del Súper Bailando redobló la apuesta.

Con el mismo escenario de fondo, exhibió una foto de perfil, en la cual tuvo que usar el emoji de un corazón para pasar el filtro de la red social. "Smile (sonríe)", se limitó a escribir.

¿Triángulo amoroso?

" El Polaco" se presentó en la pista del Súper Bailando junto a Noelia Marzol y la polémica entre ellos dos y Barby Silenzi comenzó.



Barby, quien fue a darle su apoyo al Polaco, aprovechó la oportunidad y le pasó factura por hacer dicho que estaba "confundido" con Noelia en la última gala. "Eso lo decís con tus amigos, no públicamente", disparó.

Además, Noelia no se quedó callada y redobló la apuesta: "Yo era la futura chonga. A mí me tiraba la boca". Consultada por Marcelo Tinelli si autorizaba a su novio a "tirar la boca", Barby aclaró: "Libremente no, conmigo quizás sí".

Por su parte, Flor Peña afirmó: "A mí me gusta mucho la pareja de El Polaco y Barby. Son libres y desde ahí se van a entender".

El Polaco y Noelia Marzol realizaron una coreografía al ritmo de "Let´s get loud" de Jennifer López. La pareja consiguió 17 puntos del jurado.