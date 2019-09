“La economía amerita el pago de bonos pero hay que pensar cómo hacerlo”

Luego que el presidente Mauricio Macri pidiera a los empresarios del sector privado que paguen a sus empleados el bono de $5000 otorgado a la administración pública nacional, el dirigente industrial José Urtubey, en diálogo con InformateSalta, opinó que es necesario que se tomen medidas que alivien la situación pero hay que pensar cómo llevarlas adelante.

“La economía está suficientemente dañada que amerita el pago de bonos. Ahora, me parece que también hay que entender que va a haber que analizar sector por sector porque hay muchas PyMEs, muchas entramados productivos no lo van a poder pagar, con lo cual habrá que pensar en medidas compensatorias o buscar alternativas desde lo impositivo, desde lo financiero para que se pueda aceptar un compromiso, pero no puede ser unilateralmente una decisión sin mayores análisis porque después seguramente en el país hay muchas PyMEs que no van a poder,” dijo.

En este sentido, subrayó que la vocación de buscar una alternativa que mejore la situación de los trabajadores pero también hay que pensar cómo hacerlo, entendiendo que hay muchos sectores que se encuentran en una mala situación.

“En cuotas o habrá que ver algunos que no puedan darle alguna compensación. Va a haber que buscar alternativas y obviamente innovaciones porque no se pueden cargar las tintas sobre sectores que no pueden hacerlo,” expresó.

Al momento de hacer su pedido, el mandatario nacional manifestó “es un momento para poner el hombro y espero que todos los industriales hagan su aporte" y Urtubey le contestó “eso es desconocer lo que ya se viene haciendo, se viene poniendo el hombro sobre todo en un país en el cual la economía tiene un deterioro diario que no hay financiamiento, alta tributación y en donde obviamente no hay un cuidado mínimo de la política económica.”