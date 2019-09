Milagro en Salta: ¿Cuándo será feriado para la Administración Pública?

De acuerdo al calendario salteño, este viernes inicia el Triduo del Milagro, feriados provincial no laborales. En consecuencia, las dependencias provinciales y municipales no prestarán servicios salvo algunas excepciones.

Este viernes 13 de septiembre, será el único día que la actividad administrativa municipal y provincial se verá afectada por el Triduo del Milagro. Esto se debe a que por calendario este día se considera feriado provincial no laborable, lo que significa que escuelas, organismos públicos, hospitales no presentarán servicios de manera normal. En tanto, el sector privado podrá decidir si dar el día no laborable o no.

En este marco, repasamos algunos de los servicios que se verán afectados este viernes 13 de septiembre.







Registro Civil. La atención será con guardia mínimas en la oficina central de Almirante Brown 160 y en el centro de documentación rápida del Paseo Salta, en la zona sur capitalina. La actividad volverá a la normalidad el lunes 16 de septiembre.







IPS. Sus oficinas permanecerán cerradas el viernes 13. Sólo habrá atención al público en el sector de emisión de Ordenes, en Mitre y Belgrano, de 8.15 a 13.30 hs. la Farmacia IPS, de avenida Belgrano 944, abrirá el viernes 13, sábado 14 y domingo 15; en el horario de 8 a 14 hs.







Hospitales y Centros de Salud. Contarán con personal en las guardias. La Dirección de Emergencias SAMEC realiza la atención prehospitalaria habitual y mantiene su operativo de cobertura hasta la finalización de la procesión. El hospital Materno Infantil aplicará un plan de contingencia.







Recolección de basura. Desde el sábado 14, se ampliarán las áreas de trabajo del servicio especial y se reforzará la limpieza en Plaza 9 de Julio, Monumento al Gral. Güemes, Plaza Belgrano, Plaza Güemes y de la Legislatura, y Parque San Martín, en su totalidad. El domingo 15, día de fiesta en honor al Señor y Virgen del Milagro se efectuará la limpieza anterior y posterior a la procesión.







Servicios de colectivos. Los días 13, 14 y 15 de septiembre la misma será de aproximadamente 8´- 12´ minutos. Los Pases Libres estudiantiles no estarán habilitados los días 13,14 y 15. La atención al público para trámites de SAETA, se realizara en el Paseo Salta de 8 a 16 durante el feriado el fin de semana.







Centro Cívico Municipal. No atenderá al público, retomará la actividad el próximo lunes 16 de septiembre.







Cementerios municipales. Estarán abiertos los días 12 y 15 de septiembre de 7:00 a 19:00 horas.