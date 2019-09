Mujer argentina fue asesinada en extrañas circunstancias en su residencia de México

Una mujer de nacionalidad argentina que trabajó en el Consulado de su país en México fue asesinada este martes en su casa en un barrio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, unos 21 kilómetros al noroeste de la capital del país.

La mujer fue identificada como María Marta Bazán. "La mataron", confirmó a Infobae México la Asociación de mujeres argentinas en México (Amarmex). La mujer vivía en el residencial Condado de Sayavedra, ubicado en Ciudad López Mateos, la cabecera municipal de Atizapán.

"En este día queremos despedir con profundo dolor a María Marta Bazán y transmitir a su familia todo nuestro apoyo y amor. Se nos fue una guapa y la comunidad de mujeres argentinas en México la llevará en su corazón por siempre", señalaron.

De acuerdo con medios locales, la mujer, de 48 años y originaria de Buenos aires, fue hallada sin vida en una de las recámaras de su casa, sobre la calle Castillo de Nottingham, y había sido vista por última vez la mañana de este martes, después de dejar a su hija en el transporte escolar.

Los últimos testigos la vieron volver a su casa tras dejar a su hija. La mujer, madre de dos hijos, trabajó como abogada en el Consulado de Argentina, de acuerdo con los testimonios de sus amigos y conocidos en redes sociales.

"Aún no salgo de mi estupor… Me acabo de enterar del asesinato de María Marta Bazán, una de las primeras personas que conocí en Mexico cuando ella trabajaba en el Consulado Argentino, al que yo debía concurrir todos los meses por un proceso judicial en Argentina", escribió Jorge McLoughlin en Facebook, un amigo de la mujer.

"Al dejar el Consulado, se convirtió en mi asesora de seguros y compartimos varias reuniones en la Cámara Argentino-Mexicana de Comercio como celebraciones patrias en la Embajada. Una gran persona a la que un hijo de la gran puta le arrebató la vida, dejando una familia destrozada. Pido para ella el descanso eterno, consuelo para su familia y justicia para quien cometió tal atrocidad. ¡Hasta siempre María Marta!", añadió.

Florencia Rodríguez Latra, una de las amigas de Bazán, también escribió en redes sociales sobre el asesinato de la mujer. "El día de ayer, a mi comami María Marta Bazán entraron a robarle dos tipos en combinación con la empleada doméstica que tenía", aseguró.

"Le robaron y seguramente al quererse resistir, uno de ellos la ahorcó; la HDP ya declaró, además hay cámaras donde se puede observar todo lo ocurrido. Próximamente serán encontrados y detenidos estos Hijos de Remil Putas, pagarán el daño hecho", añadió. Por ahora, las autoridades no han confirmado la causa de muerte.

"Sólo deseo pedir una oración y mucha luz para mi comami y de la manera más atenta solicitarles a la gente que dejen de subir en las redes información errónea, por respeto a la memoria de María Marta, de su madre, de sus hijos, de su hermana y de todas las personas que la queríamos. Recordémosla como ella se lo merece. Buen Viaje", concluyó Rodríguez.

Otra de sus amigas, Laura de Cristóforo, lamentó la “partida repentina de manos de un cobarde que por no hacer valer su vida”, no valoró la de Bazán. “Nadie nos merecemos morir de esta forma, no es justo. Toda la vida por delante, feliz, plena, hermosa, preocupada por hacer el bien. Te quiero mucho y te deseo un buen viaje, allá nos veremos y dame las fuerzas y la guía para terminar lo que empezamos”, completó.

De acuerdo con los reportes, las primeras investigaciones arrojan que es probable que el o los responsables conocieran a la persona que asesinó a Bazán, y que en la propiedad no ocurrió ningún robo.

"Mi querida María, acabo de despertar con el alma seca, compungida y con pocas ganas de algo", escribió por su parte Teresa Castagnino, que contó que fue ella quien contactó a Bazán con De Cristóforo y con otras amigas más.

"Chicas, qué dolor saber que una de nosotras pasó por esto… y qué sufrimiento que no queremos sentir. Debes haber limpiado mucho karma ayer en tu casa cuando fuiste agredida y lastimada… Ya nuestras propias casas no son más templos sagrados donde nos sentimos seguras", añadió.