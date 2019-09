Murió Daniel Johnston, cantautor de culto del rock independiente

El cantautor estadonidense Daniel Johnston falleció en la jornada de ayer a los 58 años tras sufrir un ataque al corazón. El cantante y artista visual, que sufría ataques de esquizofrenia y trastorno bipolar, había sido hospitalizado después de que su salud empeorara significativamente en los últimos tiempos.

Según indica Infobae, Johnston, quien fuera considerado como un outsider dentro de su oficio, no gozaba de buena salud en los últimos años.

El cantante será mejor recordado por sus reflexiones cautelosas, de alto tenor y simplistas sobre el amor y la vida en canciones como "Life in Vain", "True Love Will Find You in the End" y "Walking the Cow".







Su voz atrajo a una serie de admiradores de alto perfil. Kurt Cobain solía usar una camiseta que representaba el álbum de Johnston "Hi, How Are You" (también un mural en Austin, Texas), y artistas como Tom Waits, Flaming Lips, Death Cab for Cutie, Bright Eyes y Beck han hecho versiones de sus canciones indica Infobae.

El prestigio acumulado por el californiano durante estas décadas se puede medir por los miembros de su banda durante la gira de 2017: integrantes de Wilco, Built to Spill y Fugazi le acompañaron hace dos años en la que ya se promocionó como su despedida de la carretera por el empeoramiento de su salud. Sus últimos conciertos apenas superaban la media hora, con un Johnston cada vez más ensimismado, agarrado al micro con las manos temblando, lanzando canciones sin apenas pausas.

El documental The devil and Daniel Jonhston, premiado en Sundance en 2006, retrató las peripecias del hombre obsesionado con el amor, el diablo, los cómics y los Beatles.