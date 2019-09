Karina Jelinek dejó a su prometido... ¡en el altar!

Tal parece que las heridas emocionales generadas después del tormentoso matrimonio con Luis Fariña, Karina Jelinek no se anima a volver a formalizar una relación con casamiento o unión civil. Si bien hace un mes la modelo había enseñado su despedida de soltera, Kari ahora dio un giró de 180º.

Jelinek anunció hace algunas semanas que estaba lista para casarse otra vez. Luego de divorciarse del polémico Fariña, la modelo estaba dispuesta a volver a protagonizar una boda. "Hace años que estoy soltera y quiero probar enamorarme de nuevo, me han lastimado mucho pero gracias a Dios se perdonar y no cargar mochilas emocionales", había adelantado en las redes sociales Kari.

"Ya mi corazón curado creo que puedo estar bien con alguien y que la relación no sea tóxica ,Aún no dire quien es por respeto...", consultaba Olga Karina a sus seguidores con respecto a la decisión que quería tomar. Finalmente había decidido "SI AL CASAMIENTO" Pero, a último momento, canceló el matrimonio.

En diálogo con revista Paparazzi, relató: “Un muchacho al que había conocido me sorprendió totalmente y me propuso matrimonio. Fue tan convincente y tan especial que me hizo dudar, por eso demoré mi respuesta”. Recordemos que tales eran las dudas que los seguidores ayudaron a la modelo a decidir.

Divertida, tras alimentar las versiones de casamiento al publicar en las redes sociales una foto con un velo, dijo: “No me casé. Al final no acepté… No me convenció y esta vez no quiero equivocarme. Sigo soltera”, confirma. Y bueno, parece que el pasado marca fuerta y ahora Kari va a pensar 10 veces antes de volver a entregar su corazónñ