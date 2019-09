El FMI confirmó que hablará con Lacunza y reconoció que la situación de Argentina es muy compleja

Lo dijo el vocero del organismo durante una conferencia de prensa. El país espera el desembolso de U$S 5.400 millones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó este jueves que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunirá con autoridades de ese organismo a fin de mes en Washington para “continuar las conversaciones sobre el programa” stand by. Además, confirmó que también el diálogo girará sobre el desembolso de los U$S 5.400 millones que estaba previsto este mes pero que, hasta ahora, no se concretó.

En una conferencia de prensa, el portavoz del Fondo, Gerry Rice, señaló a Clarín que el encuentro de Lacunza será posiblemente con el director para el departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y su equipo.

“Reconocemos las condiciones complejas del mercado, la incertidumbre que hace la situación difícil. Pero estamos comprometidos, nuestras discusiones continúan”, dijo Rice.

El portavoz evitó confirmar, sin embargo, si el presidente Mauricio Macri se reuniría poco antes con el director ejecutivo interino David Lipton en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 10 días. “No tenemos cerrada aún la agenda de Lipton”, dijo.

Lacunza también irá con Macri a Nueva York, donde hará su debut como ministro nacional ante inversionistas que miran con incertidumbre la crisis argentina. Luego irá a Washington para asistir entre el 26 y 28 a los festejos del 60 aniversario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Aquí se reunirá formalmente por primera vez en la capital con las autoridades del Fondo. “Será una oportunidad para continuar las deliberaciones sobre nuestro programa, el marco económico y los próximos pasos”, dijo Rice. Consultado sobre si las conversaciones incluirán la quinta revisión (por la que debe autorizase o no el desembolso de 5.400 millones de dólares), el portavoz dijo que el tema “será parte del diálogo”.

Cuando se le consultó si el Fondo había hecho alguna autocrítica sobre el caso argentino, o sobre si veían un fracaso en ese tema, Rice dijo que lo que el organismo hace habitualmente es tratar de ayudar a los países miembros en situaciones de crisis. Pero que “hay riesgos y ese fue el caso de Argentina”.

“Hemos tratado de ayudar, ayudamos y seguimos estando muy comprometidos. Dijo que buscan ser “transparentes”. “Si miran los staff reports que hemos publicado, hablamos de riesgos”, internos y externos. “incluso en nuestro último informe decíamos que los riesgos podrían verse exacerbados por potenciales reacciones del mercado y la incertidumbre política y esa es la situación que estamos enfrentando ahora”.







Cuando se le preguntó la opinión sobre los dichos de Alberto Fernández sobre que el FMI había violado las reglas con el caso argentino al entregarle tanto dinero y a autorizarla a que el Banco Central interviniera para controlar el tipo de cambio, Rice dijo que “definitivamente no violó las reglas”.

“Respecto de romper las reglas y violar las reglas y demás, puedo decir definitivamente que no es el caso. Y que el objetivo del FMI ha sido tratar de ayudar a las autoridades a estabilizar la situación desafiante y permitir el regreso de la confianza para allanar el camino del crecimiento. Este ha sido nuestro foco y es nuestra prioridad".

Después del resultado de las PASO y las turbulencias que posteriormente se desataron, el Fondo dejó en el limbo una programada misión técnica a Buenos Aires para examinar la marcha de la economía para que el directorio ejecutivo del organismo aprobara los 5.400 millones de dólares que estaban previstos para desembolsar en septiembre.

El Gobierno asegura que se cumplieron con las metas fiscales y monetarias previstas para que se gire ese monto. Pero en Washington se duda de que este tramo sea aprobado porque el Directorio Ejecutivo tiene en cuenta otro aspecto más allá de los números: la proyección a futuro. Y precisamente en ese ítem hay muchos riesgos sobre sustentabilidad política y de deuda.