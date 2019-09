Emergencia Alimentaria: Kosiner pidió la participación de las provincias

La Cámara de Diputados de la Nación debate la ley de Emergencia Alimentaria. A su turno, uno de los legisladores que representan a Salta, Pablo Kosiner, indicó que acompaña el proyecto y consideró necesario que funcionen Consejos Consultivos con la participación de las provincias.

En primer lugar, subrayó que hay lugares del país que ya empezaron a avanzar, con fondos propios, en brindar soluciones. Sin ir más lejos, esta semana, el gobernador Juan Manuel Urtubey, anunció el Plan Alimentario Salteño.

“La emergencia alimentaria no espera a que se evalúe políticamente si conviene o no reconocer en un decreto o en un DNU que exista emergencia alimentaria. En realidad no se la puede ocultar aunque uno no tenga voluntad política de reconocerla,” expresó.

En este sentido, atribuyó la situación a la falta de crecimiento en la Argentina y el fracaso del plan económico encarado desde el gobierno nacional. “El objetivo no es nada más y nada menos que llegar con alimentos, con medicamentos a los sectores más vulnerables y respetando la capacidad de movilización de determinados sectores que hacen sentir su voz en esta ciudad, hay miles y miles de familias argentinas que están en emergencia alimentaria, que están esperando respuestas,” manifestó.

Asimismo, planteó que si va a prorrogar el decreto 108 del año 2002, se deben poner en funcionamiento Consejos Consultivos con participación de las provincias. “No pueden diagramarse políticas alimentarias de manera unitaria o con concepción centralistas. Las provincias, los municipios, tienen que estar sentados para ser corresponsables de diagramar las mejores herramientas para que los alimentos y los medicamentos lleguen a donde tienen que llegar,” indicó.

En segundo lugar, destacó que se deben cambiar los criterios para distribuir los fondos de la emergencia alimentaria para que puedan llegar a quienes realmente más lo necesitan. “No puede ser que tenga más fuerza el que viene a protestar a Buenos Aires que el que espera en su lugar de origen, donde sufre, donde está su familia, que le den una respuesta. Esos criterios debemos cambiar, por eso, vamos a acompañar esta ley de emergencia, esta prórroga de instrumentos en el convencimiento que lejos está de una especulación política coyuntural,” finalizó.