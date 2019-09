Como desde hace 9 años, Oscar se prepara para lavar los pies peregrinos

Junto a la emoción que despiertan los peregrinos en su caminar a la ciudad de Salta, la fiesta del Milagro está llena de relatos, anécdotas e historias de vida, como el caso de Oscar Gonzalez, quien desde hace nueve años lava los pies de los caminantes.

En diálogo con Somos Salta, Oscar relató cómo es su participación en la máxima fiesta de fe de la provincia: “Estamos ubicados en la autopista de entrada a la ciudad, camino a La Higuerilla, hay un puesto policial donde nos ubicamos, van amigos, familiares, mi señora, mis hijos y ahí les damos lo que podemos”.

En su caso puntual, Oscar señaló que “yo me dedico a lavarles los pies, hace nueve años que estamos yendo, ya nos hicimos amigos de gente de muchas partes como Rosario de la Frontera, Pichanal, Embarcación, Tartagal y es impresionante abrazarte con ellos, nos buscan”.

Para Oscar el año tienen 364 días en los cuales “se pide ayuda” a Dios y a los Santos patronos. Pero en el día que le falta contar “se lo dedico a Dios, no hay nada más que él”, y lo hace ayudando a quienes vienen caminando.

Así, recalcó que esta voluntad de seguir asistiendo a los caminantes es gracias en gran parte a su esposa. “Ella es mi engranaje n°1, ella piensa, ruega, seca los pies, pone crema, hace los sándwichs… ¡ella es lo máximo!”, declaró Oscar, quien no se olvidó de sus hijos y sus nietos quienes “me ayudan un montón cuando ven que mi espalda no me da para más”.