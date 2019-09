Tras la condena a Lucas Carrasco, habló la joven abusada: "Le pedía llorando que parara"

Sofía Otero, quien denunció al periodista por efectuar prácticas sexuales no consensuadas mientras tenían relaciones sexuales, se mostró conforme con la condena a 9 años de prisión. "No me entraba en la cabeza que después de consentir una relación sexual se pudiera tornar una violación", dijo.