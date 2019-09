Sáenz acusó a la oposición de no respetar la Festividad del Milagro

“La oposición ya no respeta ni esto, porque nosotros lo que buscábamos era recibir a los que venían de otro lado con la imagen del Señor y la Virgen del Milagro, no con la imagen mía y ni la de Macri” indicó el Intendente de Capital tras la pegatina que apareció esta mañana. Mirá el VIDEO

Previo al ingreso a la Catedral Basílica para participar el primer día de Triduo del Milagro, el intendente de Capital y precandidato a gobernador, Gustavo Sáenz se refirió a la pegatina que apareció este viernes sobre los carteles en honor al Señor y Virgen del Milagro.

“La oposición ya no respeta ni esto, porque nosotros lo que buscábamos era recibir a los que venían de otro lado con la imagen del Señor y la Virgen del Milagro no con la imagen mía y ni la de Macri. Sabía que venía Cristina no Macri” dijo el dirigente.







Por otro lado, también hizo mención al Milagro y la decisión del gobernador Juan Manuel Urtubey de renovar las designaciones de los jueces de Corte, Guillermo Catalano y Ernesto Samson.

“Con mucha fe y esperanza lo vivimos todos los salteños, con la alegría de poder recibir a muchísima gente de la provincia. El mensaje tiene que ser de fe, esperanza y amor. El Pacto de Fidelidad que renovamos todos los años nos tiene que llevar a eso, trabajar todos juntos para que podamos sacar adelante nuestra Salta. Esperemos que el Señor y la Virgen del Milagro bendigan a quien le toque gobernar los próximos años e indicarle el camino para hacer lo mejor” agregó a InformateSalta.

Finalmente en cuanto a los jueces sostuvo: “Él está cumpliendo con lo que corresponde, son decisiones que toma cada uno, es una decisión que está en su potestad, que esté de acuerdo o no es otro tema”.